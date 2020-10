Primonial acquiert trois cliniques françaises pour le compte de son fonds institutionnel paneuropéen ESI

Lancé en juin dernier par Primonial, le fonds « ESI » est une SICAV de droit luxembourgeois dédiée aux investisseurs institutionnels, qui investit dans des actifs immobiliers de santé et d'hébergement pour seniors (80% de l'allocation cible), d'éducation (15%) et résidentiels (5%). C'est un véhicule paneuropéen géré par les différentes sociétés de gestion immobilières du groupe Primonial REIM -dont AviaRent en Allemagne.

Au démarrage du fonds ESI, ce sont 23 actifs de santé situés en Allemagne et en Autriche qui ont été intégrés au portefeuille pour une valeur d'acquisition de 293 millions €. Et sur le dernier trimestre 2020, Primonial complète le patrimoine du fonds avec trois cliniques MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) situées à Saint-Malo, Brest et Annecy. Ce sont des actifs développant au global environ 29.000 m2 de surface locative pour 451 lits, ils sont loués en intégralité au groupe Vivalto Santé sur un bail d'une durée ferme de 12 ans. Ces cliniques sont positionnées sur plusieurs spécialités médicales (médecine et chirurgie en hospitalisation et en ambulatoire, traitement de cancers...) et disposent d'équipements technologiques très pointus (scanner, IRM, radiothérapie, accélérateurs de particules...) Ces trois acquisitions ont été effectuées dans le cadre d'un « sale and lease back » avec le locataire Vivalto Santé. En ajoutant ces trois cliniques MCO à son patrimoine immobilier, le fonds ESI renforce sa diversification avec au total 26 actifs de santé situés dans trois pays européens, pour une valeur de plus de 400 millions €.

Panagiota Roumoudi, la gérante du fonds ESI, résume le contexte de cette opération: « Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du fonds ESI dont l'objectif est d'investir à l'échelle européenne dans des actifs à forte dimension sociale : la santé, l'éducation et le logement abordable. Nous poursuivons le développement du fonds ESI en étoffant le portefeuille immobilier avec des actifs très qualitatifs générant des performances attractives et une visibilité de revenus sur le long terme pour nos clients investisseurs institutionnels. »

Laurent Fléchet, directeur général délégué en charge de l'immobilier chez Primonial, précise pour sa part la stratégie du groupe dans le domaine de l'immobilier socialement responsable: « Le groupe Primonial est le leader de l'immobilier de la santé et de l'éducation en Europe avec plus de 8 milliards d'encours sous gestion. Nous sommes investis dans ce secteur depuis près de 10 ans et entendons accentuer nos engagements dans les prochaines années. Notre objectif pour ESI est d'atteindre un encours de l'ordre de 1 milliard € à l'horizon 2022 pour soutenir les besoins de financement futurs en matière d'infrastructures immobilières sociales en Europe. »