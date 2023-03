« Prime inédite » ou « optionnelle » : La Caf alerte sur de fausses informations circulant sur Internet

La Caf alerte sur de fausses informations circulant sur Internet au sujet du versement de primes inédites (illustration). (Pixabay / fancycrave1)

L'annonce du versement de primes optionnelles ou inédites par la Caf à des millions de personnes circule sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il s'agit en réalité de fausses informations, comme l'a détaillé l'organisme sur son site Internet.

« Aucune nouvelle aide ou prime de la Caf n’a été annoncée ces dernières semaines » : la Caisse d'allocations familiales (Caf) alerte sur la diffusion sur Internet de fausses informations concernant des « primes optionnelles » ou « inédites » versées par l'organisme.

Comme l'explique TF1 Info , l'annonce du versement d'une aide exceptionnelle de 586 euros à 4,6 millions de personnes en avril circulait sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il s'agit en réalité d'une arnaque. La somme évoquée ici correspondrait au montant maximal de la prime d'activité. Mais cette aide n'est, de toute façon, pas exceptionnelle car elle est versée tous les mois. Et tous les bénéficiaires ne peuvent prétendre à cette somme. Selon TF1 Info , le montant moyen de l'aide s'élève à 170 euros.

Toutes les démarches sur l'espace sécurisé

« Le moyen le plus sûr de savoir si vous bénéficiez bien de tous vos droits, c’est d’aller sur le site caf.fr > Espace Mon Compte » , recommande la Caf sur son site Internet . Dans l'espace dédié, les allocataires peuvent vérifier les informations de leur profil, faire des simulations de leurs droits et demander des prestations familiales et sociales.

« Tout au long de l’année, seul le site caf.fr vous informe sur les différentes aides et primes exceptionnelles versées aux allocataires. Vous savez tout de suite si vous êtes concerné et vous êtes guidé dans les démarches à faire » , précise la Caf, qui conseille, dans le contexte actuel, de son montrer « plus que jamais vigilant » sur les messages reçus par mail ou par SMS. « Toutes les démarches en ligne de la Caf se font exclusivement via l’espace sécurisé Mon Compte ou l’application mobile » , indique encore l'organisme.