Prime de Noël 2022 : quand et à qui sera versée cette aide exceptionnelle ?

Le montant de la prime de Noël pourrait évoluer cette année. Illustration (Pixabay / Bru-nO)

La prime de Noël va être versée à la mi-décembre. Son montant et le nombre de bénéficiaires seront connus quelques jours avant. Mais en consultant l'annexe de la loi de finances, on peut estimer que l'aide atteindra en moyenne 209 euros.

« L'aide exceptionnelle de fin d'année » ou prime de Noël a été créée en 1988. Il faut attendre en règle générale début décembre que le ministère des Solidarités et de la Santé annonce le montant exact de la prime et ses bénéficiaires. Le versement intervient à la mi-décembre.

Le montant de la prime de Noël varie en fonction de la situation familiale de chaque individu et peut aller de 152,45 à plus de 400 euros. Le montant minimal n'a pas évolué depuis les années 2000 et l'instauration de l'euro, sauf en 2008 pour « compenser le retard » sur l'inflation, rappelle MoneyVox . Une revalorisation est demandée par les représentants syndicaux. Le système de majoration a lui évolué au cours du temps.

En fonction de la taille du foyer

Les bénéficiaires touchent déjà le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS), la prime forfaitaire pour reprise d'activité ou encore de l'allocation équivalent retraite (AER). Pour les personnes percevant le RSA, la prime est majorée selon la composition du foyer, selon le site du Service public .

Elle atteint 228,67 euros pour un couple sans enfant ou un parent isolé avec 1 enfant, ou encore 320,14 euros pour un couple avec deux enfants. Pour un couple avec 4 enfants, le montant est de 442,10 euros, et il faut ajouter 60,98 euros par personne supplémentaire.

2,43 millions de bénéficiaires estimés

Si on ignore encore précisément le montant exact de la prime 2022, on connaît le budget alloué. L'annexe de la loi de finances pour 2022 nous donne une indication sur le nombre de bénéficiaires (2,43 millions) et le budget à mettre en face (un coût total est estimé à 508,9 millions). Cela représente en moyenne 209 euros par foyer.

En annexe du budget 2023, le budget estimatif est revu à la baisse, atteignant 467,8 millions d'euros. Mais il s'agit d'estimations temporaires en attente d'autres éléments. Cela supposerait qu'il y ait moins de bénéficiaires.