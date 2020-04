Prêts immobiliers et confinement: les réponses à vos questions

Le Figaro Immobilier a interrogé un expert pour répondre à toutes vos questions autour du financement de votre projet en ces temps de confinement.

«Ma banque peut-elle suspendre mon prêt immobilier?», «Dans le contexte de crise, comment vont évoluer les taux de crédit?»... autant de questions qui sont à l'origine de beaucoup d'incertitudes en cette période de confinement. Voici sans plus attendre les réponses de notre experte: Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux, courtier en crédit immobilier.

Par ailleurs si vous avez encore des questions n'hésitez pas à vous rendre sur le Forum du Figaro Immobilier pour échanger.

? «Dans le contexte de crise, comment vont évoluer les taux de crédit?»

Il est très difficile à ce stade de se projeter mais a priori si la sortie de crise est rapide, c'est-à-dire courant mai, nous pouvons nous attendre à une hausse légère comprise entre 0,20% et 0,30%. Néanmoins, quand sera la sortie de crise? Après avoir entendu le premier ministre la semaine dernière, j'ai peur qu'on ne sorte pas réellement avant la fin de l'été...Je parle pour une reprise d'activité normale. Bref, il faut être vraiment prudent sur les annonces.

? «Ma banque peut-elle suspendre mon prêt immobilier? Y a-t-il une durée légale ou est-ce impossible?»

Il est important de rappeler qu'il existe différentes options dans les contrats de prêts et qu'elles sont inscrites (ou pas) dans votre contrat. Parmi elles, la suspension totale (du capital et des intérêts) du paiement des mensualités mais ce dispositif est souvent payant. Les frais de dossier varient entre 50 et 100 euros maximum.

Je conseille plutôt la modulation à la baisse de vos mensualités pour faire face à la crise. Elle est prévue dans la plupart des contrats et ne fait l'objet dans la grande majorité des cas d'aucun frais. En général, vous pouvez bénéficier d'une diminution de 20% et cela sur plusieurs mois, entre 2 et 6 mois selon les contrats.

? «Ma banque est fermée et mon responsable de compte ne répond pas à nos mails et nos appels. Nous voulons renégocier d'urgence notre emprunt. Comment faire?»

Je vous conseille de faire appel à un courtier pour obtenir une offre d'une banque concurrente. Dans le contexte de crise que nous connaissons, les renégociations de prêt ne sont pas jugées prioritaires par les banques et c'est normal. Le courtier en crédit immobilier connaît tous les rouages des crédits et saura comment négocier avec les banques. Par ailleurs, il peut commencer à monter votre dossier et vous faire des calculs d'économies ; dans ce type de projet, personne n'est à un mois près.

? «Est-il possible actuellement de renégocier son assurance emprunteur?»

Oui et c'est même conseillé car vous avez le temps! Ce n'est pas seulement en ce moment qu'il est intéressant de renégocier son assurance emprunteur mais tout le temps. Avec la baisse des taux de crédit, l'assurance emprunteur peut coûter plus cher que votre crédit!

Car le montant de l'assurance reste identique tout au long du prêt contrairement au crédit qui diminue. Vous avez intérêt à renégocier votre assurance que vous soyez en couple ou célibataire à partir du moment où vous avez moins de 50 ans en schématisant à l'extrême. Le coût peut passer du simple au triple pour un même emprunteur selon que vous ayez renégocié ou pas.

? «Les recommandations de la Banque de France de durcir les conditions de crédits vont-elles être levées avec la crise actuelle? Ou cela repartira une fois la crise finie?»

Le marché devra faire face à des difficultés et évidemment tout ce qui contribue à freiner voire bloquer l'accès au crédit immobilier n'est pas une bonne chose. Il y a également et surtout aujourd'hui la problématique du taux d'usure.

Ce taux maximum légal que les banques sont autorisées à pratiquer lorsqu'elles accordent un crédit, baisse. Ce qui va mécaniquement exclure les emprunteurs les plus fragiles et provoquer ainsi un vrai blocage surtout si les taux de crédit immobilier des banques remontent. Nous voyons déjà les premiers cas très bloquants depuis 2 jours entre taux d'usure en vigueur depuis le 1er avril et les nouveaux barèmes bancaires qui sont en légère hausse. La situation est clairement en train de se tendre.

? «Y a-t-il un risque pour que les taux de crédit immobilier soient plus élevés après la crise liée à l'épidémie de Covid-19?»

Oui sans doute. Néanmoins, je ne m'attends pas à une augmentation brutale car il faudra quand même faire redémarrer le marché du crédit immobilier.

Ce n'est pas dans l'intérêt du pays d'avoir un marché complètement bloqué. Qui plus est pour les banques rappelons que le crédit immobilier est un produit d'appel pour elles donc mis en œuvre et tarifé comme tel, les stratégies commerciales des banques reposant sur la rentabilité globale du client. Passer d'une fourchette de taux comprise entre 1% et 1,50% à 1,50%/1,90% ne sera pas une catastrophe. Si c'est le cas, les conditions d'emprunt resteront très favorables.

? «Est-ce que ma banque acceptera un report de mes mensualités à cause du coronavirus? Si oui, pendant combien de temps?»

Pour le savoir, vous devez vous référer à votre contrat. Une clause de modularité, qui prévoit soit une suspension soit une modulation (à la hausse ou à la baisse) des mensualités, est prévue dans la plupart des contrats. Les suspensions peuvent durer jusqu'à 6 mois selon les contrats. Pour les SCI en revanche, il semblerait qu'elles rentrent dans le dispositif exceptionnel avec une suspension de 6 mois proposé automatiquement par les banques. Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre banquier mais également de votre courtier Meilleurtaux. Nous avons en effet nos équipes qui peuvent répondre gratuitement à ces problématiques et aider les particuliers à s'y retrouver dans ce flux de messages et d'informations.

? «Si une banque fait faillite, comment se retourner? Et le plafond des 100.000 euros en dépôt est-il toujours en vigueur?»

Pourquoi une banque française ferait-elle faillite aujourd'hui? Les banques françaises sont parmi les plus solides d'Europe. Elles l'ont démontré pendant la dernière crise financière. Contrairement à 2008, cette crise n'est pas une crise du système bancaire. Le crédit immobilier à la française est parmi les mieux protégés en Europe grâce aux emprunts à taux fixes, aux prêts amortissables, au taux d'endettement maximum (33%), à la garantie sur le bien et à l'assurance emprunteur.

? «Si la Fed augmente ses taux, la BCE ne va-t-elle pas suivre? Et la France ne sera-t-elle pas impactée?»

Tout dépendra de la durée de la crise, à l'heure actuelle, nous naviguons à vue. Maintenant si la BCE augmente ses taux, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, la remontée des taux de crédit pourrait s'accélérer. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout le scénario que nous envisageons. Les banques maintiennent et vont maintenir durablement des taux d'emprunt aux particuliers très bas. Dans notre dernier baromètre, nous avons toutefois constaté, qu'en six mois, les taux inférieurs à 1,10% sur 20 ans ont quasiment disparu alors qu'ils représentaient autour de 40% des prêts à l'automne 2019. Les taux records sont donc plus élevés, entre 1,1% et 1,5%.