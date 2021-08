Prêt immobilier : soyez vigilant cet été si vous comptez demander un crédit à la rentrée

Les banquiers analysent méticuleusement les trois derniers relevés de compte des demandeurs (illustration). (Pixabay / rawpixel)

La demande d'un prêt immobilier se prépare en amont. Mieux vaut en effet présenter des comptes bien gérés pour rassurer les banques et obtenir le meilleur taux possible. Les établissements analysent notamment les trois derniers relevés bancaires.

Si vous prévoyez de demander un crédit immobilier à la rentrée, soyez vigilant cet été. En effet, les banques ont besoin d'être rassurées avant de s'engager avec vous, encore plus si le montant réclamé est élevé. Et pour se faire une idée de vos habitudes, elles se basent notamment sur vos trois derniers relevés de compte. Etre à découvert après avoir un peu trop dépensé pendant vos vacances peut donc les refroidir.

Chaque ligne des relevés de compte analysée

« Les banques vont étudier méticuleusement chacune des lignes de vos relevés de compte et pourraient ainsi sanctionner des dépenses excessives de jeu ou de consommation d'alcool », explique le courtier Vousfinancer cité par Le Figaro. Or, un compte trop souvent à découvert et mal géré peut être un motif de refus du prêt.

Dans certains cas, il peut même être préférable de reporter son projet immobilier pour se refaire une santé financière avant de se présenter dans un établissement bancaire. D'autant qu'avoir une épargne donc son apport potentiel conséquent permet aussi de négocier un meilleur taux, « de l'ordre de 0,1 à 0,2 % de moins » indique Le Figaro.