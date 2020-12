Prêt immobilier : des taux très bas, mais un crédit plus difficile à obtenir !

1,20 % : c'est le taux moyen pratiqué en France par les banques dans le cadre des financements immobiliers en novembre 2020 © Andrii Zastrozhnov - stock.adobe.com

Décidément, 2020 est une année particulière. Et le crédit immobilier ne fait pas exception : tandis que les taux d'intérêt ne cessent de diminuer, obtenir un prêt est de plus en plus difficile.

Par MoneyVox,

1,20 % : c'est le taux moyen pratiqué en France par les banques dans le cadre des financements immobiliers en novembre 2020 selon l'observatoire Crédit Logement/CSA. Un niveau quasi-record. Et la baisse n'est pas terminée en cette fin d'année, à en croire les spécialistes.

« Plus d'une dizaine de banques a baissé ses taux de crédits, globalement sur toutes les durées » constate, en ce début décembre, le courtier Vousfinancer. Chez Meilleurtaux, les taux moyens, constatés sur la base des barèmes fournis par les banques, se situent désormais à 1,10% sur 15 ans, 1,27% sur 20 ans et 1,57% sur 25 ans, hors coût de l'assurance emprunteur.

SI les conditions semblent particulièrement alléchantes pour les candidats à l'achat, malheureusement, dans le même temps, les banques ont resserré leurs conditions d'octroi. Cette situation a débuté en décembre 2019, au lendemain des annonces effectuées par le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, pour éviter que les banques n'accordent des crédits à des ménages non solvables. Le HCSF exige, en principe, que les banques restreignent l'octroi des prêts immobiliers aux ménages présentant un taux d'endettement inférieur à 33 %. En complément, les financements doivent être limités à une durée de 25 ans.

Courant 2020, la crise du Covid-19 a engendré des difficultés supplémentaires pour l'obtention d'un crédit immobilier. Entre mesures sanitaires, fermetures administratives et confinements, la confiance en l'économie du pays s'est dégradée. « Une part croissante de ménages éligibles au financement est exclue, comme les primo-accédants et investisseurs, mais aussi des travailleurs salariés ou indépendants de certains secteurs comme la restauration, les commerces, l'aérien, ou encore l'événementiel », constate le courtier Emprunt Direct. Résultat, les taux de refus atteignent les 17% d'après Vousfinancer.

Des taux inférieurs à 1% pour certains privilégiés

Vous l'aurez compris : pour emprunter en 2020, il faut montrer patte blanche. A l'inverse, les emprunteurs présentant les garanties les plus solides pourront profiter de taux d'intérêt encore plus bas pour leur achat immobilier. « Les meilleurs profils parviennent à obtenir des taux à 0,58 % sur 15 ans, 0,88 % sur 20 ans et 0,95 % sur 25 ans ! On peut donc ainsi à nouveau emprunter, avec un excellent dossier, à des taux immobiliers inférieurs à 1 % sur toutes les durées », témoignent les experts de Vousfinancer. Mais quelles sont les qualités recherchées par les banques ?

L'apport est un critère particulièrement important : un minimum de 15 % d'apport permet de mettre toutes les chances de son côté. Le coût global de votre projet immobilier (prix d'achat, travaux, frais d'agence, frais de notaire et frais annexes compris) est de 200 000 euros ? Pour faire partie des meilleurs profils, il vous faudra apporter un minimum de 30 000 euros.

L'épargne est également prise en compte sous deux angles dans l'analyse d'un dossier de prêt immobilier. Premier aspect : la capacité d'épargne mensuelle. Les emprunteurs parvenant à mettre de côté de l'argent régulièrement rassurent les banques. Second aspect : l'épargne résiduelle. Si l'apport est important, les emprunteurs doivent tout de même conserver une épargne de précaution pour faire face aux aléas de la vie.

Enfin, la situation professionnelle joue un rôle déterminant dans la décision d'octroi d'un prêt immobilier. Les ménages en CDI, et dont la période d'essai est terminée, sont privilégiés par les banques, en particulier dans le contexte actuel d'incertitude économique lié au coronavirus. Personnes en CDD, intérimaires ou chefs d'entreprise devront quant à eux appuyer sur les autres points forts de leur dossier pour pouvoir obtenir le financement désiré.