Première acquisition à Barcelone pour l'OPCI SwissLife Dynapierre en 2020

L'OPCI SwissLife Dynapierre approche du milliard d'euros de capitalisation après presque 10 ans d'existence, avec une performance annualisée de 4,26% depuis sa création (à fin novembre 2020). C'est un des principaux OPCI de la place, investi actuellement à plus de 70% en immobilier physique. La société de gestion Swiss Life Asset Managers France indiquait sur le dernier reporting mensuel de cet OPCI une répartition géographique du patrimoine immobilier très orientée sur l'international, avec en particulier une présence en Espagne à hauteur de plus de 22%, en Allemagne pour environ 9%, en Suisse (8%), en Belgique (5%) et en Italie (4,5%). D'autre part, une partie importante du patrimoine de SwissLife Dynapierre se concentre sur des actifs immobiliers situés à Paris intra-muros (32,3%).

L'OPCI SwissLife Dynapierre avait récemment jeté son dévolu sur des acquisitions parisiennes « premium », avec notamment pendant le premier confinement l'achat d'un immeuble de bureaux de 4320 m2 rue Godot de Mauroy dans le 8ème arrondissement, à proximité immédiate de la place de la Madeleine, pour un montant de 83,3 millions €. Toujours en avril 2020, une autre acquisition parisienne avait eu lieu, cette fois-ci dans le 16ème arrondissement rue de la source : un immeuble de bureaux de 1708 m2 pour 19,5 millions €. La société de gestion indiquait aussi au début du second semestre 2020 être « en exclusivité pour l'acquisition d'un autre actif parisien situé dans le 6ème arrondissement, à 250 mètres du Jardin du Luxembourg et à 950 mètres du boulevard Saint-Germain. » D'après Swiss Life Asset Managers France, « cet actif est d'ores et déjà loué à une école de premier plan dans le cadre d'un bail long durée. Le locataire a été attiré par la localisation de l'établissement au sein du secteur historique des écoles parisiennes (la Sorbonne, Science Po, Mines Paristech, etc...) et par sa capacité d'occupation optimale qui lui permettra d'accueillir jusqu'à 700 étudiants. Par ailleurs, l'immeuble bénéficie d'une excellente desserte par les transports en commun avec les lignes 4 et 12 à 200 mètres, la Gare Montparnasse à 800 mètres mais aussi le RER B à 950 mètres. »

Mais Paris n'est pas le seul marché sur lequel l'OPCI SwissLife Dynapierre a été actif en 2020, puisque la société de gestion a pu finaliser fin septembre une acquisition emblématique à Barcelone pour 43,8 millions €, dans le quartier high-tech 22@: un immeuble de bureaux de 8.524 m2, entièrement loué à une entreprise internationale spécialiste du marketing numérique. Il s'agit du premier investissement de l'OPCI SwissLife Dynapierre à Barcelone, « qui illustre sa stratégie d'investir sur les marchés européens les plus matures et les plus demandés », selon le communiqué de presse de la société de gestion. Une occasion aussi de constater que les actifs de bureaux bien placés dans les principales capitales économiques européennes continuent d'attirer les investisseurs malgré la crise sanitaire liée au Covid-19.