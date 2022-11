Pouvoir d'achat : le coût des repas de Noël va s'envoler à cause de l'inflation

Foie gras, volailles, saumon fumé et champagne font partie des mets dont les prix vont décoller. Photo d'illustration.

Cette année, sous l'effet de l'inflation, le budget du repas de Noël va connaître une nette hausse. Les produits d'origine animale, et en particulier le foie gras, sont les plus touchés par la hausse globale des prix. Le saumon fumé, les fruits de mer et le champagne ont aussi vu leurs prix augmenter.

Sans surprise, la hausse globale des prix, liée notamment à une flambée des coûts de production dans de nombreux secteurs, va également se répercuter sur le repas de Noël, rapporte BFM Business . La plupart des produits achetés traditionnellement pour célébrer le réveillon seront en effet cette année un peu plus chers que les années précédentes. Les hausses seront toutefois plus importantes pour certaines catégories de produits.

+25% pour le foie gras

Les produits d’origine animale sont ainsi parmi ceux qui ont connu les augmentations de prix les plus importantes ces derniers mois. Si les coûts de production ont globalement augmenté, les prix de l’alimentation animale ont particulièrement flambé. Or ce poste de dépense représente une part importante du coût de production total pour les éleveurs.

Les dindes, les chapons, les poulardes et les pintades vont ainsi voir leurs prix augmenter, d’autant que l'élevage de ces volailles se fait sur une longue période, ce qui multiplie les coûts. Subissant en plus les effets d’une grippe aviaire qui a réduit d’au moins 30% la production des élevages, le foie gras devrait quant à lui voir son prix exploser de plus de 25% au moment des fêtes de fin d'année. Il est par conséquent conseillé d’anticiper cet achat.

Le champagne également touché

Du côté des poissons et des fruits de mers, des hausses de prix sont également attendues en raison d’une hausse globale des coûts de production liée à l'énergie, au matériel et au transport. Toutefois, si les prix du saumon avaient explosé avant le début de l’été en raison d’un manque de poisson frais, les prix ont pu diminuer depuis. La hausse devrait ainsi être contenue entre 10 à 25 centimes par tranche de saumon fumé.

Enfin, en raison, là aussi, d’une hausse générale des coûts de production, le champagne sera lui aussi un peu plus coûteux cette année. Le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV) a constaté une augmentation de 1,3% pour les champagnes de vignerons et de 10,4% pour les champagnes de maison entre janvier et juin. Aucune pénurie n’est cependant à redouter.