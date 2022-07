Pouvoir d'achat : l'Allocation de rentrée scolaire va-t-elle être revalorisée ?

(Crédits Photo: © AUFORT Jérome - stock.adobe.com)

Pour aider les Français à faire face à l'inflation, le gouvernement planche sur des mesures de soutien au pouvoir d'achat. L'Allocation de rentrée scolaire pourrait-elle aussi être concernée ? Le point sur les montants et la date de versement.

Faut-il revoir le montant et la date de versement de l'Allocation de rentrée scolaire ? C'est en tout cas ce que réclame la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Et l'argument mis en avant est de taille : avec l'inflation, les prix de certains produits indispensables aux enfants scolarisés pourraient augmenter de 10 à 40 % ! Une mauvaise nouvelle pour le portefeuille des parents concernés, à moins que le gouvernement ne décide d'écouter les recommandations de l'association et de revaloriser cette aide financière.

Le montant de l'Allocation de rentrée scolaire est-il insuffisant ?

L'allocation de rentrée scolaire, ou ARS, est une aide financière versée par la CAF aux parents d'enfants âgés de 6 à 18 ans, sous conditions de ressources. Son montant varie en fonction de la tranche d'âge concernée. Pour la rentrée scolaire de 2022, le montant annoncé pour l'Allocation de rentrée scolaire est de 376,98 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, de 397,78 euros de 11 à 14 ans, et 411,56 euros de 15 à 18 ans. Au final, l'augmentation entre 2021 et 2022 n'est que de 1,8 %, alors même que l'inflation annoncée par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) devrait atteindre 4,9 % cette année.

Ce décalage, la Fédération des conseils de parents d'élèves le dénonce haut et fort. Stylos, cahiers, feuilles, classeurs, agendas… le secrétaire général de l'association, Eric Labastie, estime même que les tarifs de certaines fournitures scolaires pourraient s'envoler bien au-delà de l'inflation moyenne : "Les prix peuvent évoluer de 10 % à 40 %". Alors que faire face à cette explosion des prix ? Pour Eric Labastie, il est indispensable de revaloriser l'Allocation de rentrée scolaire dès la rentrée 2022, sous peine de grignoter encore le portefeuille des ménages modestes, également fortement impactés sur d'autres postes de dépenses. C'est par exemple le cas de la cantine : "on subodore une hausse de 5 % à 10 %, ce qui est très important pour certaines familles".

Vers une date de versement anticipée dès juillet ?

Actuellement, il est nécessaire de patienter jusqu'à fin août pour percevoir l'Allocation de rentrée scolaire. Pour permettre aux familles de mieux planifier leurs dépenses et d'améliorer leur gestion budgétaire, la Fédération des conseils de parents d'élèves demande dans un même temps que ce coup de pouce financier soit attribué dès le "début du mois de juillet pour que les familles puissent construire leur budget". Reste à savoir si le gouvernement tiendra compte de ces recommandations, alors même que l'échéance approche à grands pas.

L'Allocation de rentrée scolaire est perçue automatiquement pour toutes les familles ayant des enfants scolarisés âgés entre 6 et 15 ans. Pour les jeunes de 16 à 18 ans à l'école ou en apprentissage, il est nécessaire d'envoyer un certificat de scolarité à la CAF. Dans tous les cas, un plafond maximal de ressources ne doit pas être dépassé pour pouvoir percevoir l'ARS. Avec un enfant à charge, les ressources de l'année n-2 (soit 2020 pour la rentrée 2022) doivent être inférieures à 25 370 euros, avec deux enfants 31 225 euros, avec trois enfants 37 080 euros et avec quatre enfants 42 935 euros.