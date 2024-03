Pourquoi un bailleur social va devoir rembourser 428 000 euros à ses locataires

Les habitants d'un quartier de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) vont toucher 216 euros en moyenne après avoir payé trop de charges pendant plusieurs années. (illustration) (Hans Braxmeier / Pixabay)

Le 30 janvier dernier, une association de locataires du quartier défavorisé de la Dame-Blanche-Nord, à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), a obtenu la régularisation de 428 000 euros de charges locatives par le bailleur Immobilière 3F. Comme le rapporte Le Parisien dans un article publié ce mercredi 28 février, la somme moyenne récupérée s'élèverait 216 euros pour chacun des 1 450 foyers que compte le quartier.

Comme l'explique Michel Fréchet, président national de la Confédération générale du logement (CGL), les 458 000 euros correspondent à des charges locatives payées en avance et qui doivent normalement être régularisées chaque année. « Les charges de 2020 auraient dû être soldées en 2021, celle de 2021 en 2022. Cela n’a pas été fait » , indique-t-il.

Une régularisation en avril

« Cela fait des années qu’on se bat, clame de son côté Ahmed Mamache, président de la CGL 95. Quand on demande à contrôler les charges, on vous présente des milliers de factures, on ne nous facilite pas le travail » . Le remboursement concerne principalement la répercussion du salaire des gardiens sur les charges payées par les locataires. Cette part aurait été majorée à tort pendant des années.

Après d'âpres négociations, les habitants de la Dame-Blanche-Nord vont donc percevoir un bonus non négligeable qui apparaîtra sur les avis en avril. Ça valait le coup d'insister.