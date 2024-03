Pourquoi se passer d’une mutuelle peut (parfois) être intéressant?

La mutuelle santé peut-elle être remplacée par une bonne gestion de votre épargne? Le calcul peut être gagnant quand vous êtes en bonne santé. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Se passer de mutuelle, c’est assumer soi-même ses dépenses de santé

Épargner plutôt que payer une mutuelle: un choix gagnant?

Affection longue durée: est-il possible de se passer de mutuelle?

Formule ticket modérateur: un niveau de garantie appliqué par votre mutuelle

Se passer de mutuelle, c’est assumer soi-même ses dépenses de santé

Quand vous avez une bonne santé générale, sans soucis spécifiques, la question de se passer de mutuelle peut se poser. Avec une mutuelle, vous cotisez chaque mois. Les sommes sont perdues quand vos dépenses de santé sont inexistantes. Les personnes à faibles revenus, les indépendants, les inactifs, les chômeurs ou les seniors peuvent souhaiter annuler cette dépense mensuelle. Selon une étude LeLynx, le tarif d’une mutuelle santé était de 1078 euros par an en 2023. Cela représente un budget conséquent. Dans ce contexte, cela peut expliquer pourquoi certains Français se passent de mutuelle. Leur calcul est-il judicieux?

À noter Quand vous êtes salarié du secteur privé, vous bénéficiez de la mutuelle obligatoire proposée par votre employeur ou de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).

Épargner plutôt que payer une mutuelle: un choix gagnant?

Pour évaluer l’intérêt financier d’épargner plutôt que de souscrire à une mutuelle, prenons un exemple concret. Vous décidez de vous passer de mutuelle. Vous placez 1000 euros (soit à peu près le prix moyen d’une adhésion annuelle à la complémentaire santé) dans un Livret A. Avec un taux de rendement actuellement à 3%, vous gagnez 30 euros d’intérêts par an. C’est à peine un mois de cotisation pour une mutuelle, avec les garanties les plus basses. De plus, vous devez payer de votre poche tous les soins une fois déduit la part prise en charge par la sécurité sociale (visites chez le médecin, achat de médicaments…). Cette dernière rembourse en général entre 65% et 70% du tarif conventionné pour une prestation.

Si vous consultez un médecin moins de 5 fois par an pour des raisons courantes, la stratégie financière se tient. La consultation chez un médecin généraliste coute de votre poche environ 8 euros en 2024, après remboursement de la Sécurité sociale. En imaginant que vous cumulez avec deux visites par an chez d’autres types de médecins (sophrologue, ostéopathe…) dont la consultation est d’environ 60 euros (mais non remboursée), vous arrivez à un total de 160 euros.

Il faut ajouter à cela le prix des médicaments en pharmacie. Toutefois, le total est loin de 1000 euros. Ce raisonnement est donc valable que pour les personnes en parfaite santé, n’ayant aucun problème dentaire ni oculaire et pratiquant des activités sportives peu risquées. Il ne s’applique pas aux familles avec des enfants, car les visites chez le médecin à répétition peuvent vite faire monter la facture.

Affection longue durée: est-il possible de se passer de mutuelle?

Les personnes atteintes d’une Affection de Longue Durée (ALD) peuvent parfois se passer de mutuelle. En effet, les consultations et les médicaments destinés à traiter ces pathologies sont couvertes à 100% par l’Assurance Maladie. Néanmoins, il faut rester ouvert à la possibilité d’adhérer à une complémentaire santé un jour ou l’autre. Certaines pathologies entraînent d’autres maladies et d’autres hospitalisations, pouvant sortir du cadre de l’ALD. Dans ce cas, elles ne sont plus remboursées de la même manière.

Formule ticket modérateur: un niveau de garantie appliqué par votre mutuelle

Les mutuelles proposent différents niveaux de garanties pour s’adapter aux besoins de soins de leurs clients. Pour les budgets les plus modestes, le contrat de base (formule ticket modérateur) prend en charge le ticket modérateur. Il s’agit de la différence entre le tarif appliqué par la Sécurité Sociale et le montant remboursé par celle-ci. Le remboursement se limite donc au seul ticket modérateur et ne couvre pas les dépassements de tarifs appliqués par les médecins libéraux ou hospitaliers autorisés à le faire (secteur 2).