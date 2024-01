Pourquoi louer un appartement devient un peu plus cher et beaucoup plus difficile

INFOGRAPHIES - Les loyers progressent désormais moins vite que l’inflation mais la tension locative explose. Explications.

Trouver un logement à louer promet d’être l’une des missions les plus délicates de cette année 2024. Et, pour une fois, ce n’est pas le loyer en tant que tel qui devrait poser le plus de problème mais bien le manque d’offre. Le loyer moyen national s’établit désormais à 718 euros par mois, toutes charges comprises, selon l’observatoire annuel réalisé par le site de location et colocation entre particuliers Locservice. Avec une progression annuelle de 1,7%, 2023 a, certes, marqué une reprise de la hausse après un coup d’arrêt en 2022, mais elle reste très contenue face à une inflation qui a dépassé les 5% durant la même année.

L’ennemi n°1 en 2024 est clairement la tension locative, c’est-à-dire le nombre de candidats pour chaque offre disponible. Le niveau global observé par le site, sur un échantillon de 150.000 offres et demandes, a bondi de 2,71 demandes pour chaque offre à 3,35 demandes cette année. On observe surtout la montée en flèche de villes comme Rennes, Lyon ou Annecy où la situation est pire qu’à Paris rendant la recherche de la perle rare particulièrement ardue. En revanche, Nantes semble avoir perdu de sa superbe puisque la ville sort du Top 10 des villes les plus recherchées tout comme du Top 10 de la tension locative.

Le loyer des maisons a bondi de 7,5%

L’étude confirme que le gros de la demande se concentre sur les petites surfaces (31% pour les studios et T1, 24% pour les T2 contre seulement 15% pour les T3 et moins pour tous les autres types de logements) mais note que les hausses de loyers concernent avant tout les grands logements. Là où le loyer des studios et T1 n’a progressé que de 1,1% en un an, celui des maisons a bondi de 7,5% contre 7% pour les T4 et 3,2% pour les T3. Géographiquement, les écarts restent très importants puisque la location reste en moyenne 77% plus chère en Île-de-France qu’en province et même 162% plus chère lorsque l’on parle de la capitale. Aux deux extrêmes, on note que pour l’équivalent du loyer moyen de cette étude (718 euros, charges comprises), on pourra s’offrir 69 m² à Rouen contre 17 m² à Paris. Un rapport de 1 à 4...