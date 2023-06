Pourquoi les prix immobiliers continuent de grimper à Marseille

La cité phocéenne, où Emmanuel Macron est actuellement en visite, est l’une des rares grandes villes où les prix font mieux que résister à la baisse à l’œuvre en France.

Toute la France fait face à une baisse des prix immobiliers . Toute? Non! Des villes résistent encore et toujours à cette tendance. C’est le cas notamment de Marseille . Une fois n’est pas coutume, la cité phocéenne, chère au cœur d’ Emmanuel Macron qui y poursuit une visite de 3 jours , ne fait pas parler de ses logements insalubres mais plutôt du dynamisme de son marché immobilier, longtemps considéré comme fragile. L’image de Marseille semble donc avoir changé auprès des acheteurs. Une bonne nouvelle pour les vendeurs et moins réjouissante pour les locaux désireux d’acheter un logement, qui ne peuvent pas faire face à l’envolée des prix qui se poursuit, malgré le contexte morose. En 1 an, ils ont grimpé de 5% dans la cité phocéenne, là où le marché national est plus atone (+0,9%). « L’effet «télétravail» continue de jouer à plein régime avec l’arrivée d’habitants du Nord de la France ainsi que de Parisiens. Mais l’effet «hausse des taux commence à se faire sentir », analyse Anthony Costanza, directeur de l’agence ERA Marseille Nord.

Les quartiers Nord ont la cote

Malgré cette hausse, l’immobilier marseillais reste abordable. Marseille est l’une des métropoles les moins chères des 10 plus grandes villes en France, mais aussi, si on la compare à ses voisines des Bouches-du-Rhône. Comptez 8458 euros le m² à Cassis, 5663 euros à La Ciotat ou encore 5311 euros à Aix-en-Provence. À Marseille, le m² se négocie à peine au-dessus de 3700 euros (3734 euros exactement). Mais il ne s’agit que d’une moyenne qui cache des réalités bien différentes, selon les quartiers. « Deux réalités de marché divisent la ville en deux: le Nord et le Sud , décrypte Alexandra Verlhiac, économiste chez Meilleurs Agents. Mais cette fracture est en train de s’estomper petit à petit, du fait d’un phénomène de gentrification des quartiers Nord. »

Les quartiers sud, qui séduisent les touristes, sont plus chers (4223 euros le m² en moyenne) que les quartiers nord (3038 euros le m²) dans lesquels l’activité est plutôt portuaire et qui sont souvent associés au trafic de drogue et à la violence. Mais certains quartiers résistent à cette image dégradée et attirent de plus en plus d’acheteurs, pénalisés par la hausse des taux de crédit. À tel point que les prix s’envolent dans les 14e, 15e et 16e arrondissements, là où la hausse est plus modérée dans les quartiers chics du sud (entre +1% et +2% en 1 an). C’est le cas à Saint-Louis (2177 euros le m²), Merlan (2924 €/m²), L’Estaque (4000 €/m²) avec vue sur la mer Méditerranée, ou encore Saint-Joseph (2400 €/m²) où la facture a grimpé de plus de 6%, en un an et où malgré tout, les prix restent attractifs. « Dans le 15e, vous avez des quartiers sensibles mais aussi des quartiers plus sympas et tranquilles, dans les collines ou proches des commerces et qui attirent des familles et des jeunes primo-accédants , essentiellement des locaux », détaille Anthony Costanza.