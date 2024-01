Pourquoi la villa de Johnny Hallyday ne se vend pas: la malédiction de La Savannah

La maison de Marnes-la-Coquette (92), ayant appartenu à la rock star, est toujours sur le marché, plus de 6 ans après la disparation de Johnny Hallyday. L’agent immobilier en charge de la vente se confie au

La Savannah, ancienne villa de l’icône française Johnny Hallyday, à Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine (92), ne trouve pas preneur depuis sa mise en vente en 2017. Plus de six ans après, on en est au point mort. Johnny avait fait l’acquisition de la villa en 1999 avec Laeticia, son épouse. Il a ensuite cherché à s’en séparer de son vivant, en 2010. Son prix? Entre 15 et 18 millions d’euros pour la maison nue et 26 millions si les acheteurs potentiels la prenaient tout équipée. Mais ils n’avaient pas réussi à la vendre déjà à ce moment-là. Le chanteur s’est éteint dans cette propriété le 5 décembre 2017 et Laeticia cherche depuis à vendre la demeure.

Mais la maison ne se vend pas. Le prix a pourtant été abaissé de 26 millions d’euros à 10,5 millions. « Le prix est ambitieux. Nous avons régulièrement des visites et nous avons reçu plusieurs offres mais elles étaient trop basses », reconnaît, auprès du Figaro, Nicolas Hug, de l’agence immobilière Philippe Menager et Nicolas Hug, mandatée pour la vente de l’imposante propriété de plus de 1000 mètres carrés. La dernière offre remonte à l’automne dernier, précise l’agent sans donner plus de détails.

Des footballeurs français l’ont visitée

Selon nos informations, des footballeurs français connus ont aussi visité la propriété mais ne se sont pas positionnés. La propriété était située trop loin de l’école de leurs enfants et ils ne voulaient pas changer les enfants d’établissement. On aurait pu penser qu’un fan de la rock star se serait précipité pour acquérir le bien. Mais non. « Si c’était la maison d’un illustre inconnu, elle serait déjà vendue. Pour vivre heureux, vivons cachés », souligne Nicolas Hug. Effectivement, les acquéreurs de biens de luxe aspirent à une certaine tranquillité. Or, les curieux se pressent en nombre devant la villa de 15 pièces pour voir le lieu où a vécu Johnny.

« Des clients n’ont pas voulu la visiter en raison de l’emballement médiatique », confie Nicolas Hug. Les Kretz en savent quelque chose. Ces agents immobiliers, dont Netflix relate les aventures, se sont vus retirer le mandat de vente de la maison de Johnny, justement parce que la médiatisation de la villa était trop forte. Et pourtant, la propriété est sécurisée, le parc privé est surveillé par un gardien qui rôde dans les allées. Une grille protège l’entrée de la villa. Un emballement qui a poussé le réseau Ménger et Hug à retirer l’annonce du bien, mise en ligne. « Elle a été trop vue », explique Nicolas Hug.

L’agent immobilier tient aussi l’augmentation des taux pour responsable. « Les maisons à vendre autour de Paris ont connu un ralentissement , tient-il à souligner. La saison n’aide pas, on ne vend pas un jardin en décembre ». Nicolas Hug reste confiant et persuadé qu’avec les beaux jours qui arrivent, un regain de visites ne manquera pas de se faire sentir. Pour l’agent, la villa est « une perle parfaitement adaptée à une famille avec sa magnifique salle de jeu pour les enfants, son parc d’un hectare, la salle de sport, la piscine, le terrain de tennis et la salle de cinéma ».