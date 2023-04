Pourquoi la location de courte durée en meublés de tourisme est-elle si attractive pour les propriétaires ?

Les prix des nuitées sont variables en fonction de l’intensité de la demande et peuvent permettre des rentabilités élevées (Crédit photo : 123RF)

Le choix de proposer son bien à la location de courte durée par rapport à un bail d'un an ou de longue durée répond à trois critères : la rentabilité, la flexibilité et la fiscalité des revenus locatifs. Explications.

La location de courte durée s'est fortement développée, facilitée par l'intermédiation de plateformes de type Airbnb. Celle-ci vient accélérer des tendances plus structurelles comme le développement du tourisme, la baisse de la durée du travail et le développement du télétravail. La part de ménages propriétaires voire multipropriétaires s'est accrue. Selon un rapport (1) récemment remis au Gouvernement, pour les propriétaires, le choix de proposer son bien à la location de courte durée par rapport à un bail d'un an ou de longue durée répond à trois critères : la rentabilité, la flexibilité et la fiscalité des revenus locatifs. Pour chacun de ces trois critères, la location en meublé de tourisme semble plus attractive.

La rentabilité

Selon les simulations réalisées par la Direction Générale du DG Trésor (rapport IGF-CGEDD sur le logement meublé, simulations mission), la rentabilité d'un même bien loué selon un bail classique pour une année entière en tant que résidence principale est proche voire inférieure au rendement d'une succession de locations de courtes durées en meublé de tourisme. Cela serait principalement lié au prix élevés des nuitées. En effet, les prix des nuitées sont variables en fonction de l'intensité de la demande et peuvent permettre des rentabilités élevées en l'espace de quelques semaines de location de courte durée en haute saison touristique. Ces locations meublées permettent également de rendre accessibles certains lieux touristiques à une population qui n'aurait pas la capacité financière à se rendre à l'hôtel, voire de les rendre accessibles à des périodes sans offre hôtelière.

La flexibilité

Selon un sondage sur les déterminants du choix de mise en location meublée (mission IGF-CGEDD), au-delà de la rentabilité, louer son bien sous le régime de la location en meublé de tourisme pour de courtes durées offre, par rapport à une location à l'année, de nombreux avantages extra-monétaires qui expliqueraient, la plupart du temps, ce choix. En effet, alors qu'elle impossible en cas de location nue sur une année, la jouissance du bien reste possible pour une résidence secondaire louée à courte durée en meublé de tourisme. Ensuite, du point de vue du propriétaire, les dispositions régissant la location de courte durée sont moins contraignantes que les baux classiques. Par ailleurs, à condition d'être décent, la location en meublé permet un surplus de prix payé par le locataire, grâce à un socle minimal peu coûteux d'équipement. Enfin, malgré les dispositifs de cautionnement mis en place, les risques de défaut de paiement existent pour la location à l'année tandis que la location en meublé de tourisme prévoit de manière quasi-systématique le pré-paiement, ainsi que des assurances en cas de dommages infligés aux biens.

La fiscalité

La fiscalité des revenus locatifs plaide également en faveur de la location en meublé de tourisme. En effet, les dispositifs fiscaux applicables (régime des bénéfices industriels et commerciaux micro ou régime réel pour les meublés, régime foncier réel ou micro pour la location nue) sont favorables à la location meublée, notamment dans le montant d'abattement en régime micro et dans le choix du régime réel où les dotations aux amortissements et les charges d'intérêts peuvent être déduites des bénéfices réalisés.



(1) Lutte contre l'attrition des résidences principales dans les zones touristiques en Corse et sur le territoire continental