Pourquoi est-ce le moment d’investir en SCPI ?

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) figurent parmi les placements préférés des Français, très friands d'investissement immobilier, avec leur ticket d'entrée très accessible et leur gestion par des experts qui permet d'investir dans la pierre sans avoir à gérer ni le bien ni les locataires. En cette période particulière de forte inflation, de remontée des taux et de menaces de récession, les SCPI pourraient bien tirer leur épingle du jeu et séduire encore davantage les particuliers.Il faut dire que ce placement phare de la pierre-papier possède des atouts majeurs qui expliquent son succès. Découvrez dans cet article 4 raisons d'investir actuellement en SCPI.

Une valeur refuge

Les SCPI permettent d'investir sur le marché immobilier, un marché qui rassure, car il est composé de biens tangibles. Les SCPI constituent d'ailleurs un moyen accessible de se positionner sur ce marché, avec un investissement relativement faible (de l'ordre de quelques centaines ou milliers d'euros), en direct ou depuis les supports en unités de compte d'un contrat d'assurance-vie. La gestion est déléguée, ce qui peut s'avérer un atout considérable pour ceux qui n'ont pas ou ne veulent pas consacrer de temps à leurs investissements. Cerise sur le gâteau : la diversification induite par ce type d'investissement immobilier qui permet de mutualiser les risques.

Qui permet de lutter contre les effets de l'inflation

Le marché immobilier est traditionnellement considéré comme un rempart contre l'inflation car les prix de l'immobilier ont tendance à s'apprécier en même temps que l'inflation, tout comme le montant des loyers d'ailleurs. Si la récession peut tout de même bouleverser le marché immobilier avec dans le pire des cas des locataires dans l'impossibilité de payer et un taux de vacance plus important, le phénomène devrait rester mesuré et surtout temporaire. Les SCPI pourraient ainsi continuer de représenter un placement fructueux sur le moyen-long terme.

Avec un rendement relativement élevé

De plus, à l'heure actuelle, les SCPI permettent de préserver le pouvoir d'achat des détenteurs de parts, qui est mis à mal depuis plusieurs mois maintenant. La performance de ces stars de la pierre-papier reste bien plus élevée que les placements à capital garantis. En effet, en investissant en SCPI de rendement, vous pouvez espérer un rendement annuel compris entre 4,5 % et 6 % (rendements constatés sur ces dernières années selon l'ASPIM), ce qui est bien supérieur aux performances proposées par celles du livret A ou du fonds euros de l'assurance-vie par exemple. Il est donc temps de penser à prendre un peu plus de risque pour doper le rendement de ses placements. En effet, les SCPI vous exposent en contrepartie d'un rendement potentiel plus intéressant à un risque de perte en capital.

Et des thématiques dans l'air du temps

Enfin, il est possible d'investir en SCPI sur des thématiques porteuses comme les SCPI spécialisées dans le secteur de la santé et détenant des cliniques, maternité, ou maisons de repos comme Pierval Santé par exemple. Mais d'autres thématiques en plein boom existent. On peut par exemple penser à la problématique du fameux « dernier kilomètre » rendu si importante par le développement du e-commerce et de la livraison à domicile ces dernières années qui s'est encore accéléré depuis les confinements. Certaines SCPI se sont spécialisées sur ce créneau en investissant dans des entrepôts et locaux d'activité situés en périphérie des grandes villes.