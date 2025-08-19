 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En voiture, la climatisation a un prix : jusqu'à 40% de consommation d'essence en plus
information fournie par Boursorama avec Newsgene 19/08/2025 à 12:25
Temps de lecture: 1 min

L'activation de la climatisation en voiture a un coût financier et environnemental. (illustration) (VariousPhotography / Pixabay)

L'activation de la climatisation en voiture a un coût financier et environnemental. (illustration) (VariousPhotography / Pixabay)

Permettant de rouler bien plus confortablement dès que le thermomètre grimpe, la climatisation des voitures n’est pas sans conséquence. Elle entraîne plus de carburant consommé, davantage de pollution et une facture alourdie.

Vous n’hésitez pas à l’allumer sur la route, et pour cause : en cas de forte chaleur, la température dans l’habitacle peut rapidement devenir insupportable. Mais vous êtes-vous déjà demandé combien coûte réellement la climatisation en voiture ? Y avoir recours fait dans un premier temps augmenter le budget à prévoir pour le voyage. « La climatisation sollicite davantage le moteur et fait gonfler la consommation de carburant » , a ainsi expliqué Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire Cetelem, cité par Le Parisien

La dépense varie en fonction du type de trajet routier. En ville, où les arrêts dus aux feux et à la circulation sont nombreux, rouler au frais peut coûter particulièrement cher. Selon l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la consommation augmente de 20 % en zone urbaine, contre seulement 6 % sur l'autoroute. La température extérieure est un autre facteur clé : maintenir 26 °C à l’intérieur alors qu’il fait 30 °C dehors entraîne une surconsommation de 30 à 40 % en ville et de 15 à 25 % sur autoroute.

Les conseils des autorités

Pour limiter ce surplus, l’Ademe recommande de ne pas dépasser 5 °C d’écart entre l’air extérieur et celui de l’habitacle. Ouvrir la fenêtre reste une alternative beaucoup moins coûteuse, avec seulement 1 % de surconsommation sur autoroute en raison de la perte d’aérodynamisme. En cas de pic de chaleur, cette solution s'avère cependant bien moins efficace que la climatisation.

Outre le surcoût financier, un autre prix à payer est aussi à prendre en compte : l’impact environnemental de la climatisation des voitures. Ces systèmes de refroidissement génèrent en effet une augmentation des rejets polluants. Ainsi, pour un véhicule essence, l’utilisation de la climatisation entraîne l’émission de 25 % d’oxydes d’azote supplémentaires et de 40 % de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures en plus.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • L'os est un organe complexe qui se présente sous une multitude de formes et de tailles. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Comment bien prendre soin de ses os
    information fournie par The Conversation 16.08.2025 08:30 

    Tout comme nos muscles, nos os perdent de leur force avec l'âge. Cela peut avoir de graves conséquences sur notre vie quotidienne et augmenter le risque de fractures, qui sont liées à un risque accru de décès. Heureusement, tout comme nous pouvons renforcer nos ... Lire la suite

  • Des vacanciers assis à l'ombre dans un camping au Bourget-du-Lac, le 8 août 2025 en Savoie ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    Campings: plus de fréquentation cet été mais un budget plus serré
    information fournie par AFP 19.08.2025 10:43 

    La fréquentation des campings a progressé sur un an cet été mais les dépenses restent stables compte tenu d'un pouvoir d'achat limité des touristes, selon les professionnels du secteur. "On est à +2% et on s'approche des +2,5%" de fréquentation, a déclaré mardi ... Lire la suite

  • Que font les adolescents de leur argent de poche ?
    Que font les adolescents de leur argent de poche ?
    information fournie par BoursoBank Clients 19.08.2025 08:30 

    Que font les ados de leur argent de poche ? Quelles sont les habitudes de leurs parents ? On fait le point sur le dernier Baromètre.

  • En France, le livre audio représente 2 à 3% du marché du livre. (crédit : Adobe Stock)
    Livre audio: que change l’arrivée de Spotify pour les éditeurs?
    information fournie par The Conversation 18.08.2025 16:30 

    Fin 2024, Spotify a lancé son offre de livres audio en France et au Benelux, après l'avoir déployée sur les marchés anglo-saxons. Les abonnés à la plateforme ont depuis accès à 200.000 titres, dont environ 15.000 en langue française, sans souscription supplémentaire. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank