Plan épargne retraite, assurance vie : des frais de gestion plus lisibles à partir de ce mercredi

Les investisseurs et les épargnants pourront comparer plus facilement les plans épargne retraite et les produits d'assurance vie. Illustration. (Pxhere)

À partir du mercredi 1er juin, les investisseurs vont pouvoir faire jouer la concurrence plus facilement en matière de plans épargne retraite et d'assurances vie. Les distributeurs de ces placements seront désormais contraints d'afficher sur leur site un tableau standardisé mentionnant l'ensemble des frais, pour plus de transparence.

À partir de ce mercredi 1er juin, les compagnies d'assurances, banques et courtiers auront l'obligation d'afficher sur leur site Internet l'ensemble des frais liés à leurs contrats d'assurance vie ou à leurs plans épargne retraite (PER). Dix informations devront ainsi être mentionnées dans un tableau standardisé, rapporte Le Parisien . Parmi elles : le nom de la société en question, les performances brute et nette de l'actif, les frais de gestion ou encore les frais totaux.

Cette obligation découle d'un accord signé avec Bercy en février dernier pour offrir plus de transparence aux clients. En début d'année, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) avait en effet publié un rapport dans lequel était dénoncé un manque de clarté de la part des distributeurs, chacun présentant les frais à sa façon.

4,3 millions de Français ont un PER

Désormais, les investisseurs pourront donc faire jouer la concurrence en comparant plus facilement les différentes offres. Une transparence qui est déjà effective dans d'autres domaines comme les assurances habitation et auto ou encore le crédit immobilier.

D'après Le Parisien , 4,3 millions de Français étaient détenteur d'un PER fin 2021 pour un encours de 48 milliards d'euros. L'assurance vie culmine de son côté à près de 1 900 milliards d'euros d'encours.