Pertes de loyer, travaux obligatoires, risques...: 5 questions à se poser quand on propose à la location un logement classé G

L’interdiction de location, qui frappe les passoires thermiques à compter du 1er janvier 2025, n’est pas un couperet pour leurs propriétaires. Mais elle va s’appliquer au fil de l’eau, à mesure que les baux seront renouvelés.

Les affrontements politiques n’y ont rien changé. Et la grogne des propriétaires bailleurs non plus. À compter du 1er janvier 2025, les logements classés G, c’est-à-dire consommant entre 420 kWh et 450 kWh par mètre carré et par an, sont bel et bien interdits à la location. La même interdiction avait frappé au 1er janvier 2023 les logements classés G+, c’est-à-dire consommant plus de 450 kWh par mètre carré et par an.

Cette disposition inscrite dans la loi Climat et résilience de 2021 va s’appliquer aux 646.000 logements classés G déclarés en location et recensées par le ministère du Logement à fin novembre 2024. Mais elle comporte aussi nombre de subtilités. Pour permettre aux bailleurs de s’y retrouver, Le Figaro fait le point en cinq questions.

1. Mon ancien locataire a quitté les lieux en 2024. Puis-je remettre le logement en location en 2025?

Non. Si votre logement classé G n’est pas loué le 1er janvier 2025, il est interdit de le mettre sur le marché de la location à compter de cette date puisqu’il est désormais considéré comme non décent au plan juridique. L’interdiction vaut aussi même si un candidat locataire est prêt à signer un bail en toute connaissance de cause. Le louer, c’est prendre le risque d’être poursuivi plus tard. En réalité, il n’y a que deux options qui s’offrent à vous: investir dans des travaux de rénovation énergétique pour relouer le bien ensuite ou le mettre en vente en acceptant une décote importante, intégrant le coût de la rénovation thermique. Pas question de songer à vous lancer dans la location saisonnière de courte durée. Le couperet du 1er janvier 2025 s’applique aux nouveaux meublés de tourisme. À l’inverse, la location saisonnière ponctuelle de votre résidence principale classée G n’est pas concernée. De même pour tous les meublés touristiques anciens qui bénéficient d’un délai de grâce jusqu’au 1er janvier 2034 pour atteindre la lettre D, y compris s’ils sont classés G actuellement.

2. Mon logement est loué. Dois-je mettre fin au bail et demander au locataire de quitter les lieux?

Certainement pas. Si le locataire n’a pas donné congé, il doit pouvoir continuer à vivre dans ce logement et à bénéficier du gel de loyers auquel il a droit depuis août 2022. Mais ce n’est qu’un court répit. Car la situation pourrait se corser au moment du renouvellement du bail, qui a lieu tous les 3 ans s’il s’agit d’un contrat de location classique ou tous les ans dans le cas d’un meublé. Votre locataire pourrait alors exiger que vous fassiez réaliser des travaux de rénovation énergétique permettant de sortir du G. Si vous refusez, il sera en droit de saisir la commission départementale de conciliation qui tente de régler gratuitement les litiges entre le locataire et le propriétaire ou se tourner directement vers le tribunal judiciaire.

Attention, vos logements que vous pensez classés E ou F peuvent aussi vous réserver de mauvaises surprises. A fortiori si les DPE ont été réalisés avant la réforme de juillet 2021, qui a durci les notes. Lors du renouvellement du bail, votre locataire est, en effet, en droit de réclamer qu’un nouveau diagnostic soit réalisé à vos frais si la date de validité du diagnostic qui lui a été remis lors de la signature du bail n’est plus valide. À entendre Loïc Cantin, président de la Fnaim, ce pourrait être une douche froide pour nombre de bailleurs. «Beaucoup d’entre eux ne savent même pas qu’ils louent un logement classé G» .

3. La justice peut-elle m’obliger à faire les travaux de rénovation énergétique réclamés par mon locataire?

La décence du logement est un droit pour le locataire et un devoir pour le bailleur. Cette obligation figure à l’article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et dans le décret «décence» du 30 janvier 2002 , modifié ces dernières années pour prendre en compte les questions de décence énergétique. À partir du moment où le bien est classé G, il ne répond plus aux critères de décence. Et ce quels que soient les équipements dont il dispose et les prestations qu’il offre. Dans ce contexte, la justice pourra prononcer une réduction voire une suspension des loyers jusqu’à la réalisation des travaux.

4. Le locataire peut-il s’opposer à la réalisation de travaux?

De la même façon que le propriétaire est obligé de faire réaliser des travaux de rénovation quand le logement est une passoire thermique, le locataire ne peut les refuser quand son bailleur lance des travaux pour se conformer à la loi et répondant à une mise aux normes de décence. À la question de savoir si le locataire est en droit de recevoir un dédommagement en raison des troubles de jouissance qu’il va subir pendant le chantier ou est en droit d’exiger d’être relogé durant la rénovation, le ministère du Logement se montre très peu loquace et botte en touche.

5. Que faire si je suis propriétaire bailleur dans une copropriété qui refuse de faire les travaux de rénovation énergétique?

La rénovation thermique est un casse-tête dans les immeubles collectifs où les copropriétaires n’ont pas forcément les mêmes objectifs. Un propriétaire occupant n’est pas frappé par l’interdiction de location et n’a pas forcément intérêt à voter des travaux onéreux. De même pour le bailleur de logements avec location de courtes durées qui bénéficie d’un délai de grâce... qui s’étire jusqu’au 1er janvier 2034. Dans ce contexte, obtenir la majorité simple requise pour effectuer de tels travaux en AG est souvent mission impossible. Plus encore dans les copropriétés comportant des lots importants commerciaux ou de bureaux.

Une proposition de loi prévoyant des assouplissements afin de protéger les copropriétaires de bonne foi sera discutée en séance prochainement, probablement le 27 janvier 2025. Le texte prévoit notamment que «l’obligation de décence» pourrait être «réputée comme satisfaite» si «les travaux devant permettre l’atteinte du niveau de performance requis s’étant révélés impossibles (…) par une décision du syndicat des copropriétaires, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux de mise en conformité et d’amélioration énergétique possibles au regard de ces contraintes» .

De même, les propriétaires bailleurs d’un immeuble dans lequel un contrat de maîtrise d’ouvrage a été conclu pourraient être dispensés de l’interdiction de location «sous réserve que la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires ait fixé un délai raisonnable pour la réalisation» des travaux de rénovation énergétique. Selon le député socialiste Inaki Echaniz, qui porte le texte, le délai serait de 3, 4 ou 5 ans mais n’a pas été gravé dans le marbre. «Il ne peut pas être le même pour une copropriété de 10 lots et une de 200 lots» , explique-t-il. Cette proposition de loi, soutenue par la ministre du Logement Valérie Létard mais qui n’a pu être votée en 2024 en raison des crises politiques qui secouent la France, est encore susceptible de bouger.