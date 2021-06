Paris : les prix de l'immobilier en baisse, notamment sur les studios

La situation du marché immobilier pourrait être liée à la crise sanitaire et au manque de tourisme. (Illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Pour la première fois depuis longtemps, les prix de l'immobilier parisien sont en chute. La baisse atteint 1,1 % sur un an au mois de janvier. Les grands appartements ne sont pas touchés par cette baisse, mais des studios, auparavant destinés à la location courte durée arrivent en nombre sur le marché, faute de touristes pour les occuper.

Le marché de l'immobilier parisien connaît une baisse. En 2020, les prix des biens ont chuté dans la capitale, pour la première fois depuis longtemps. D'après les chiffres communiqués par les notaires du Grand Paris et divulgués par Le Monde, le volume des ventes a perdu 11 % en un an à Paris et 6 % dans l'ensemble de l'Ile-de-France. Dans la capitale, en janvier 2021, les prix ont baissé de 1,1 % en un an.

Les 18e et 11e arrondissements plus touchés

Le prix au mètre carré est passé de 10 850 € en octobre et novembre 2020 à 10 650 € au premier mois de l'année, selon la dernière note de conjoncture des notaires. Le constat est le même pour PriceHubble, start-up spécialisée dans les logiciels d'estimation de biens immobiliers.

Elle pointe les arrondissements frappés par les plus fortes baisses : le 18e, avec - 4,35 % entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, et le 11e arrondissement avec - 4,21 %. Dans le 15e, les prix chutent de 3,66 % et dans le 6e de 2,10 %.

Un redémarrage imminent ?

La crise sanitaire désorganise le marché. Il y a les différents confinements qui ont pu compliquer les mises en vente mais aussi l'absence des touristes, qui louaient des petites surfaces meublées. « L'occupation de ce type de logement avoisine les 20 % et les propriétaires qui se sont endettés pour les acheter et ne peuvent pas attendre sont obligés de vendre. Dans ce cas, il est possible de négocier et de faire baisser le prix », analyse Gilles Parent, directeur général des Agences réunies.

Entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, la baisse des prix des studios a été de 1,19 % (à 12 465 € le mètre carré). A l'inverse, les prix des grands appartements sont en hausse de 4,11 % après avoir subi une baisse de 3,62 %. Les biens situés dans les beaux quartiers, lumineux et avec peu de défauts trouvent vite preneur.

Un redémarrage pourrait toutefois avoir lieu, et notamment en banlieue parisienne. En analysant les derniers compromis de vente signés, les notaires ont estimé que les prix des appartements et des maisons enregistreraient une hausse de respectivement 4,8 % et 3,2% dans la petite couronne et de 3,6 % et 5 % dans la grande entre mai 2020 et mai 2021.