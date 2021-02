Paiement sans contact : les églises bretonnes font leur transition

Cette nouvelle méthode de paiement permettrait de multiplier au moins par trois les dons. (Pixabay / nktam)

Plusieurs paroisses bretonnes passent progressivement le cap du paiement sans contact. Cette nouvelle manière de donner de l'argent à une église facilite la collecte, limite le vol et encourage les fidèles à donner davantage.

Plusieurs paroisses du Morbihan ont décidé de passer au paiement sans contact pour récolter des fonds, rapporte Le Télégramme. La crise économique liée au Covid-19 a eu des conséquences négatives sur à cause de la fermeture des églises et, par conséquent, la baisse des dons des fidèles.

Une mise en place progressive

Plusieurs églises à Lorient, Vannes, Auray ou encore Arradon ont ainsi progressivement passé le cap du sans contact. Cette solution cherche à faciliter la vente de cierges et devrait également être mise en place lors de cérémonies. Le but est donc de faciliter la collecte, éviter les vols d'argent et d'encourager à donner davantage.

« Ce mode de paiement est déjà largement appliqué en région parisienne, en particulier dans la capitale », explique le recteur d'Arradon. La quête dite traditionnelle restera toutefois possible.

Des dons « plus généreux »

« Certes, le coût de collecte est un peu plus élevé mais on se rend compte que les gens sont plus généreux, explique le diocèse de Sainte-Anne. De 2 euros en monnaie, on passe à une moyenne d'environ 6 à 7 euros en carte ». Trois types de terminaux seraient actuellement à l'essai. Si l'un d'entre eux fait ses preuves, il pourrait être amené à être généralisé, précise le quotidien régional.