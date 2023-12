Ordéa Vie suspend temporairement les arbitrages sur des SCPI de certains contrats d’assurance vie

L’assurance vie répercute parfois avec un peu de retard les modalités de souscriptions / rachats propres aux sous-jacents proposés en unités de compte. C’est en résumé ce qui s’est produit pour certaines SCPI du marché proposées dans des contrats d’assurance vie d’Ordéa Vie (2 contrats Unep). Une quinzaine de SCPI sont concernées pour un encours global d’environ 30 milliards d'euros. Il s’agit de véhicules subissant temporairement une file d’attente pour les rachats de parts en raison la plupart du temps de sorties importantes de la part d’investisseurs institutionnels, qui ne peuvent être compensées par des souscriptions. Les 2 contrats d’Ordéa Vie mentionnent donc dorénavant une suspension des arbitrages sur ces unités de compte pour les assurés ayant investi après le 1er juillet 2018.

2 contrats de l’Unep suspendent les arbitrages sur les SCPI

A l’approche de la fin de l’année 2023, l’assureur Ordéa Vie a tiré les conclusions des événements ayant affecté le marché des SCPI depuis quelques mois. En effet, entre les réductions de prix de souscription actées par une vingtaine de fonds et les parts en attente de retraits, le marché s’est clairement retourné en raison de la baisse des marchés immobiliers. Selon l’ASPIM, un peu plus d’un milliard d'euros de parts en attente de retraits étaient enregistrées sur l’ensemble des SCPI au 30/09/2023. Parmi les plus touchés par cette problématique de liquidité, une dizaine de véhicules affichent plus de 40 millions d'euros de demandes de rachats non satisfaites à cette date.

Certains poids lourds du marché comme Edissimmo , Rivoli Avenir Patrimoine ( Amundi Immobilier ) ou Primopierre ( Primonial REIM ) font partie de la liste. Par effet miroir, Ordéa Vie a souhaité contraindre la liquidité sur les UC investies dans les SCPI potentiellement concernées par ce phénomène d’illiquidité. Cette mesure s’applique aux arbitrages réalisés sur deux contrats gérés pour le compte de l’Union Nationale d’Epargne et de Prévoyance (Unep) : Unep Multisélection+ et Unep Multisélection+ Majeurs protégés.

Ordéa Vie énumère une quinzaine de fonds sur lesquels les arbitrages sont bloqués, pour une capitalisation totale proche de 30 milliards d'euros. Seuls sont ciblés les clients ayant investi en UC de type SCPI via un des deux contrats sus-mentionnés postérieurement au 1 er juillet 2018.

«Dans le contexte actuel, toutes les SCPI au sein de nos contrats d’assurance-vie à l’exception de celles qui ont mis en place un fonds de remboursement ( Sélectinvest et Patrimmo Commerce ) ne sont plus en mesure d’exécuter la totalité des ordres de retrait de parts qu’ils reçoivent des porteurs jusqu’à ce que la SCPI puisse disposer de la trésorerie suffisante, annonce l’Unep dans sa communication du 7 décembre. Dans ces circonstances, Oradéa Vie a décidé de mettre en œuvre les dispositions de ses contrats d’assurance-vie en vigueur qui prévoient qu’en cas de blocage de la cession des parts, la faculté d’arbitrage en sortie du support SCPI sera suspendue.»

Les 15 SCPI subissant le gel des arbitrages – dont 9 ont baissé leur prix de part depuis début juillet – sont les suivantes, pour une capitalisation totale de 29,894 milliards d'euros (soit 30% de l’encours global du marché de 90,41 milliards d'euros pour 216 SCPI au 30/09/2023, selon l’ASPIM) :

Aestiam Cap’Hebergimmo ( Aestiam )

Pierre Plus ( AEW )

Edissimmo , Rivoli Avenir Patrimoine ( Amundi Immobilier )

Ficommerce ( Fiducial Gérance )

LF Europimmo ( La Française REM )

Novapierre 1 ( Paref Gestion )

PFO , PFO2 , PF Grand Paris ( Perial AM )

Primopierre , Primovie ( Primonial REIM )

Immorente , Immorente 2 , Efimmo ( Sofidy )

Il est intéressant de noter qu’Ordéa Vie a anticipé sur certains supports une potentielle problématique de liquidité puisque 6 SCPI sur les 15 listées n’avaient aucune part en attente de cession au 30/09/2023 selon le décompte de l’ASPIM : Aestiam Cap’Hebergimmo, Pierre Plus (AEW), Primovie (Primonial REIM) et Immorente, Immorente 2 et Efimmo (Sofidy). La situation pourrait néanmoins être moins favorable au 31 décembre.