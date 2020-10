«On construit mal, peu et trop cher»: Sarkozy est-il trop dur avec le Grand Paris?

L'ancien chef de l'État réclame un «Grand Paris du logement» et déplore la disparition du «beau» au détriment du «réglementaire» dans le débat public.

«On construit mal, peu et trop cher»: l'ancien président Nicolas Sarkozy n'y est pas allé de main morte pour qualifier l'actuel Grand Paris, ce projet qu'il avait imaginé et promu dès 2008. Une prise de position qui met à mal le fameux slogan du gouvernement pour présenter son projet de loi logement en avril 2018 (la loi a été promulguée en novembre 2018): «construire plus, mieux et moins cher». L'objectif était à l'époque de provoquer un «choc d'offre» sur le marché immobilier national.

Près de deux ans plus tard, il n'a non seulement toujours pas eu lieu mais c'est au contraire une crise qui s'est installée. Les prix continuent de flamber et la construction de logements neufs est en chute libre. Et c'était déjà le cas avant la crise du Covid. Ce constat vaut-il également pour le Grand Paris comme l'affirme Nicolas Sarkozy?

«On construit peu»? À l'image de la France, le nombre de mises en chantier, autrement dit les logements réellement commencés, est, il est vrai, en forte chute depuis plus de deux ans en Ile-de-France. En juin 2018, plus de 85.000 (cumul sur un an) ont été construits, selon les statistiques du gouvernement. Aujourd'hui, on est passé sous les 73.000. Soit une baisse de 15%. Mais les détracteurs de Nicolas Sarkozy rétorqueront qu'entre 2007 et 2012, ces mises en chantier n'ont jamais dépassé les 58.000.

«On construit trop cher»? Là aussi, l'ancien président de la République a raison. Mi-2017, quand Emmanuel Macron prend le pouvoir, le prix du neuf (logements collectifs) se négocie en moyenne à 4850 euros le m², selon la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Un 3-pièces par exemple coûtait près de 296.000 euros. Trois ans plus tard, vous devez désormais débourser plus de 321.000 euros pour ce même 3-pièces (5267 euros le m²). Soit une hausse de 8,5%! Et vous avez gagné moins de 1 m² (64 contre 63,1 m²)! Et sous Nicolas Sarkozy? Les prix ont flambé: +14% entre 2007 et 2012 (de 4120 à 4700 euros le m²).

«On construit mal»? Nicolas Sarkozy, lors d'une intervention au sommet du Grand Paris, a déploré la disparition du «beau» dans le débat public, «au profit du réglementaire». Selon l'ancien président, la notion de beau peut s'accorder avec la densification, une autre idée chère à ses yeux (voir le tweet ci-dessus). «Vous prenez des immeubles laids, en état de délabrement, et vous dites aux propriétaires qu'on leur permettra de construire plus. En échange, vous exigez une ambition architecturale. Et là vous aurez réussi la ville nouvelle», a déclaré Nicolas Sarkozy.

Un avis que partage Henry Buzy-Cazaux, spécialiste de l'immobilier depuis près de 30 ans. «La surélévation est une solution, la densification l'est aussi à partir du moment où elle se fait à la faveur de la mixité des usages. Ceux qui disent que la densification est synonyme de laideur, d'insécurité et de consommation énergétique excessive ont tort. Ce mouvement est inéluctable car la priorité est de loger les familles», assure le président de l'Institut de management pour les services de l'immobilier. En revanche, ce n'est pas celui des Français: 71% des personnes interrogées par Ipsos, ont déclaré préférer les maisons basses quitte à favoriser l'étalement urbain.