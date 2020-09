Offrez-vous une folie gothique et son extension contemporaine

Cette curieuse habitation est à vendre en Angleterre pour 760.000 euros. Un architecte a fait revivre ce qu'il restait d'une structure néogothique de 1806 en l'habillant de verre et de métal.

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut s'offrir une folie. Celle-ci est britannique, dans le comté de Suffolk (est de l'Angleterre) et est actuellement mise en vente sur le réseau britannique The Modern House au tarif de 700.000 £ (soit 760.000 euros). Comme beaucoup de ses homologues françaises, cette folie était, à l'origine, une demeure bourgeoise du XIXe installée à la campagne pour faire office de lieu de villégiature. Celle-ci avait été bâtie en 1806 dans le village de Rendlesham par l'architecte James Wyatt et faisait partie d'un vaste ensemble immobilier qui a été démoli dès 1871.

Ce n'est qu'en 1991 qu'un architecte britannique, Hugh Pilkington, a choisi de redonner vie à cette habitation gothique classée en lui adjoignant une extension contemporaine. Résultat: une demeure à nulle autre pareille avec ses ornementations néogothiques, dotée de trois chambres et de 8000 m² de terrain. L'accès à l'habitation se fait par la folie avec son plan hexagonal et sa pièce centrale dotée d'une cheminée autour de laquelle s'organisent plusieurs petites pièces. Un couloir vitré mène à une grande cuisine/salle à manger ouverte. Un autre couloir vitré, tout en courbe, dessert quant à lui les différentes chambres.

Étanchéité à revoir

Pour intégrer au mieux ces éléments vitrés contemporains, l'architecte a multiplié les fenêtres en forme d'ogive. Les ajouts sont restés volontairement les plus sobres possible avec des murs blancs, un sol très dépouillé, en linoléum, et un maximum de vitrage pour profiter de la lumière. L'agence qui met en vente cette maison, prévient cependant les acquéreurs potentiels que toutes ces surfaces vitrées, et particulièrement le tunnel qui relie les deux parties de la maison, nécessiteront «de l'attention». Comprenez quelques travaux d'étanchéité en perspective. Mais que ne ferait-on pas pour une folie?