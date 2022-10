Mutuelles santé : des tarifs nettement moins élevés dans certains départements

Les tarifs moyens des mutuelles santé sont les plus élevés à Paris et les plus bas dans les Deux-Sèvres. Photo d'illustration. (Bru-nO / Pixabay)

Alors que les complémentaires vont augmenter pour les Français à l'exception des séniors, une étude de Meilleurtaux Assurances met en avant les écarts de prix des complémentaires santé selon les départements et régions. Elle met aussi en avant le cas particulier de l'Alsace et la Moselle.

Les prix à la consommation grimpent en flèche depuis le début de l'année. Les complémentaires santé n'échappent pas à la hausse. La cotisation pour ce type d'assurance pour une famille avec deux enfants est passée de 1 100 euros en 2021 à 1 172 euros en 2022, ce qui représente une hausse de 6,5 % selon une étude de Meilleurtaux Assurances. Autre enseignement de cette étude, les cotisations de complémentaires fluctuent selon les départements, rapporte TF1 Info .

Un écart pouvant aller jusqu'à 18%

Ainsi, à Paris, il faut compter en moyenne 1 321 euros pour une assurance santé, contre 1 304 euros dans les Bouches-du-Rhône, 1 298 euros dans les Hauts-de-Seine, 1 286 euros en Seine-Saint-Denis ou encore 1 280 euros dans le Val-de-Marne et les Alpes-Maritimes. Les prix sont moins élevés dans l'Est du pays et dans les départements plus ruraux. En Île-et-Vilaine, dans la Sarthe et dans les Deux-Sèvres, il faut ainsi compter 1 117 euros pour une couverture familiale. Il existe une différence tarif de 18 % entre un contrat santé à Paris et dans les Deux-Sèvres, respectivement le plus cher et le moins cher des départements.

Comment expliquer ces différences de tarifs ? Il apparaît que dans les zones les plus urbanisées, les Français sont davantage consommateurs de prestations santé. Autre facteur, les dépassements d'honoraires par les professionnels de santé y sont aussi plus fréquents. La différence se répercute sur les cotisations des complémentaires. En Alsace et Moselle, la différence de cotisations s'explique en revanche par un régime local d'Assurance maladie spécifique. Une complémentaire santé ne revient par exemple qu'à 836 euros en Moselle, 838 euros dans le Haut-Rhin et 844 euros dans le Bas-Rhin.

Les assurés plus âgés mieux lotis

Pour les seniors, l'année 2022 est marquée par une stagnation des cotisations pour la première fois depuis une dizaine d'années. En effet, le tarif d'une mutuelle complémentaire pour ces assurés est en moyenne de 2 890 euros cette année, contre 2 883 euros en 2021. A Paris et de dans les Hauts-de-Seine, les seniors vont payer leur cotisation respectivement 77 et 73 euros moins cher. Dans les Alpes-Maritimes, la baisse va atteindre 100 euros.