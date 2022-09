Mise aux enchères de logements en location, un nouveau système à destination des propriétaires

Cette méthode permettrait aux propriétaires d'évaluer la vraie valeur de leurs biens. Photo d'illustration. (Daniel_B_photos / Pixabay)

Une entreprise a récemment proposé la mise aux enchères de biens à louer. L’objectif, selon son fondateur, est de permettre aux propriétaires de découvrir la vraie valeur locative de leur logement. Les enchères ont abouti à un loyer plus haut que celui proposé par le propriétaire dans 72 % des cas.

L’entreprise Wizi a imaginé un nouveau système pour mettre en compétition les candidats à une location de logement. Celui-ci consiste à mettre aux enchères un bien à louer, rapporte RMC , dimanche 18 septembre. Selon Julien Lozano, le fondateur de la société, cette initiative serait l’occasion pour certains propriétaires de se rendre compte du véritable loyer que les candidats sont prêts à débourser pour leur bien, avec parfois des tarifs surestimés.

Connaître la vraie valeur de son bien

Le responsable a par exemple mis en avant le cas d’un propriétaire du Val-d’Oise qui proposait initialement son bien en location à 670 euros par mois. Il a finalement été cédé à un locataire pour 650 euros par mois. Cette confrontation directe aurait ainsi changé l’avis du propriétaire sur la vraie valeur locative de son bien, et ce plus rapidement qu’avec le discours des gestionnaires.

Pour éviter les dérives, les enchères proposées par Wizi sont par ailleurs plus encadrées que les autres. Le propriétaire fixe le loyer qu’il souhaite, puis les candidats ont la possibilité de faire des offres 20 % plus élevées ou 20 % moins élevées. Au-delà du loyer proposé, le profil des futurs locataires potentiels est également pris en compte, comme dans une offre de location classique.

Toujours au plus offrant ?

Ainsi, d’après Julien Lozano, la location ne revient pas toujours au plus offrant. Les propriétaires sont aussi en quête de sécurité et sont le plus souvent à la recherche de quelqu’un qui restera le plus longtemps possible. Les cadres en mobilité professionnelle partiraient par conséquent avec un malus.

Toutefois, le mécanisme proposé par Wizi abouti la plupart du temps à un loyer plus élevé qu’au départ. Dans 72 % des 700 annonces qui ont déjà été mises aux enchères, les propriétaires ont accepté l’offre de loyer la plus élevée. Néanmoins, en moyenne, les hausses, comme les baisses, restent autour des 5 %, soit bien moins que les 20 % possibles.