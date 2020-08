Marché immobilier : Vers une baisse des prix inévitable ?

La crise sanitaire va avoir un impact sur le marché immobilier. Une baisse des prix devrait apparaître à compter de 2021 selon certains experts. Les premiers signes de fléchissement sont attendus avant la fin de l'année. Mais ni la ville de Paris, ni les grandes agglomérations ne seraient concernées.

Il faut compter sur une baisse des prix de l'immobilier dans les prochains mois selon certains experts, indique Empruntis. Compte tenu de la conjoncture actuelle et du nombre de transactions qui décline, le marché immobilier va se trouver transformer. Si la baisse des prix n'est pas immédiate, elle pourrait apparaître en 2021.

Un contexte particulier

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire et économique, des projets immobiliers vont ainsi être remis à plus tard quand d'autres vont être purement et simplement annulés, note le courtier en crédit immobilier. Même si après le confinement, les compromis de vente sont repartis à la hausse, les transactions ne devraient pas atteindre les chiffres de l'année précédente.

Du point de vue des acheteurs, les difficultés rencontrées dans certains secteurs devraient également se faire ressentir. Certains candidats à l'achat auront des capacités d'emprunt fortement entamées.

Une courbe descendante en 2021 ?

Avec ces données, le marché immobilier pourrait marquer le pas. Mais il faudra attendre le second semestre pour avoir une radiographie précise des prix de vente. « C'est à partir de là que la hausse devrait faiblir progressivement avant de dessiner une courbe descendante en 2021 », assure Empruntis. Certains tablent même sur une chute des prix à deux chiffres, comme Le Revenu. Le média spécialisé dans le conseil en placements financiers entrevoit ensuite un hypothétique rebond.

Toutefois, Paris et les grandes agglomérations pourraient échapper à cette baisse. La bonne nouvelle pour les acheteurs, c'est que les taux de crédit sont toujours au plus bas et que de nouvelles marges de négociation vont apparaître.