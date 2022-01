Maison, pelleteuse, crédit...: les sujets immobiliers à retenir de 2021

Notre Top 10 des actualités immobilières les plus lues de l’année fait la part belle au rêve de maison individuelle. Un rêve souvent contrarié, malheureusement.

Touche pas à mon rêve de maison! Cette envie de disposer de son propre toit avec son jardin si possible est sortie renforcée de la crise sanitaire et il ne fait pas bon menacer un désir aussi fort. C’est ce que prouve l’incroyable succès de l’article Fin des maisons individuelles: la ministre du Logement crée la polémique , qui a été dévoré par près d’un million de lecteurs. Record historique pour notre site Figaro immobilier, sur des propos qui ont suscité par la suite bien des explications, démentis et précisions pour admettre qu’il doit bien y avoir une façon de concilier impératifs écologiques et envie des Français de disposer d’une maison individuelle.

Le deuxième sujet le plus lu (pas loin de 700.000 visites) est aussi lié à une histoire de propriété de maison contrariée. Elle se déroule en Allemagne, où un propriétaire en conflit de longue date avec le locataire occupant sa maison a été pris d’un coup de sang. Plutôt que de régler paisiblement l’affaire devant la justice, il a choisi de mettre fin à sa contrariété en démolissant la maison à coup de pelleteuse. Les détails sont à lire ici: En conflit avec son locataire, il démolit sa maison à la pelleteuse .

Viager bon marché et cauchemar thaïlandais

Et puisque le rêve de la propriété d’une maison (mais aussi d’un appartement) passe plus que jamais par un crédit immobilier, les restrictions au crédit sont les mesures avec le plus fort impact pour éloigner le rêve de propriété. C’est sans doute ce qui explique l’intérêt de nos lecteurs (plus de 600.000 visites) pour le sujet: Crédit immobilier: une mauvaise surprise à venir pour les emprunteurs.

Et si le crédit devient plus difficile, mieux vaut trouver des solutions bon marché pour pouvoir s’offrir un logement malgré tout. De nombreux lecteurs se sont donc intéressés à cette forme originale de mise en vente: Il vend sa propriété normande à moitié prix en viager sans faire payer de rente. Mais parfois l’achat immobilier, surtout à distance, peut mal tourner et créer de graves problèmes financiers comme le rappelle l’article en 5e position de ce Top 10: Cauchemar immobilier thaïlandais pour des centaines d’investisseurs français .

Luxe et flambée des prix

Bonne ou mauvaise nouvelle? Selon que l’on soit acheteur ou vendeur la hausse des prix est interprétée de façon différente. Mais la question intéresse toujours autant et offre une 6e place à l’article suivant, Les 10 villes où les prix de l’immobilier ont le plus flambé en 1 an . Et puisque les mauvaises surprises sont monnaie courante en immobilier, après celles du crédit voici celles que nous réserve la fiscalité: Taxe foncière: la mauvaise surprise à venir pour les emprunteurs immobiliers .

Trêve d’angoisses, les sujets liés au logement et à la construction sont heureusement aussi liés à des rêves. Envie d’un nid douillet luxueux à Paris? Lisez En plein Paris, un luxueux 101 m² avec une méga terrasse, est à vendre . Autre doux rêveur, Justo Gallego un Espagnol qui s’en est allé en décembre, à 96 ans, après avoir consacré 60 ans de sa vie à bâtir seul une cathédrale, sans connaissance architecturale. Retrouvez son émouvante histoire et l’état d’avancement de son chantier ici: Il a bâti seul cette cathédrale pendant 60 ans mais ne finira pas le chantier . Et pour boucler ce Top 10, un sujet pratico-juridique susceptible d’intéresser les héritiers: Un testament peut interdire de vendre une maison dont on a hérité .