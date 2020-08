Maison à 1 euro ? Oui, mais attention aux contraintes !

À l'image d'opérations similaires menées en Italie et en Angleterre, il est possible de faire l'acquisition d'une maison pour 1 euro en France. Un montant symbolique réellement attractif, mais qui n'est pas sans représenter des contreparties importantes voire même des contraintes.

iStock-Shinedawn

La maison à 1 euro, un bon plan sous conditions

Des contreparties qui restent relatives

Les villes de Liverpool en Angleterre, de Cinquefrondi et de Gangi en Italie, de Detroit aux États-Unis, celles de Thouars, de Roubaix ou encore de Saint-Chamond en France ont en commun de comptabiliser de nombreuses maisons délaissées, vides de leurs anciens occupants. Aussi afin de réhabiliter des quartiers entiers désertés du fait d'une crise économique et sociale liée à la désindustrialisation, ces villes ont lancé des programmes immobiliers incitatifs en mettant en vente des maisons pour seulement 1 euro. Une bonne manière d'inciter la venue de nouveaux habitants et de donner un coup de pouce à ceux et celles qui rêvent de devenir propriétaires. En Italie, l'opération a rencontré un vif succès, car la ville de Gangi est parvenue à vendre une centaine de ces maisons en quelques années à peine, l'opération ayant commencé en 2014. En 2018, la ville de Roubaix a initié le même programme, en mettant en vente une petite vingtaine de maisons pour la même somme de 1 euro symbolique. Mais attention toutefois aux contraintes qui sont loin d'êtres anecdotiques. Le fait est que ces maisons ne valent guère plus que cela, la plupart d'entre elles étant dans un état très avancé de délabrement, certaines risquant même de s'effondrer. Les acquéreurs sont donc dans l'obligation de faire réaliser des travaux de réhabilitation majeurs, pour des montants pouvant rapidement atteindre 100 000 €, 150 000 € voire 180 000 €. À l'arrivée, certains observateurs du marché de l'immobilier estiment que le coût de l'opération est tel que l'achat d'un bien immobilier neuf aurait été plus avantageux d'un point de vue financier. Par ailleurs, à l'obligation de faire réaliser des travaux, les municipalités conditionnent la vente d'une maison pour 1 euro symbolique à d'autres contraintes : être primo-accédant, résider au moins durant six années dans le bien et n'acheter qu'une seule maison.Certes, faire l'acquisition d'une maison à 1 euro n'est pas dénué de contraintes, mais en réalité l'opération demeure tout de même intéressante. Car en somme, le principe revient à devenir propriétaire d'une maison en ne finançant que les travaux, et uniquement les travaux. Et même s'ils représentent des montants conséquents, le coût total demeure tout de même en deçà de ce que valent des biens immobiliers à l'achat dans nombre de villes. Qui plus est, les primo-accédants souhaitant profiter de ce programme bénéficient d'aides financières non négligeables, que cela soit de la part de la commune, du département, de la région ou encore de l'État. À l'arrivée, le coût des travaux est allégé, que cela soit grâce à des aides, des subventions ou encore des crédits d'impôt. La maison à 1 euro n'est donc pas dénuée de contraintes, mais au bout du compte l'opération reste bien intéressante.