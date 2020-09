Louer un grand logement reste plus facile que l'acheter

Pour ceux qui veulent vivre dans un grand logement, la location reste plus accessible que l'achat dans la quasi-totalité des grandes villes. Mais pas forcément dans les villes moyennes.

Verre à moitié vide ou à moitié plein? Alors que dans un contexte de taux bas, les études rappellent toutes qu'il est de plus en plus avantageux d'acheter son logement plutôt que de le louer, ces statistiques produites conjointement par le site d'évaluation immobilier Meilleurs Agents et le courtier VousFinancer sonne un peu différemment. Le bilan est plus mitigé quand il s'agit de savoir, à revenu identique (le revenu médian de chaque ville), si l'on peut louer ou acheter le plus grand logement possible.

Les deux sociétés qui ont réalisé l'étude ont préféré souligner qu'il y avait dans leur panel près de 70 villes (sur 150) où il est plus intéressant d'acheter que de louer quand on souhaite gagner de la surface. Pas étonnant pour des entreprises qui vivent des ventes immobilières plus que des locations. «Acheter n'est pas plus risqué que de louer, rappelle ainsi Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer, car il est possible de faire baisser - voire de suspendre - ses mensualités quelques mois en cas de coup dur, ce qui n'est pas facile avec un loyer!». Parmi les résultats surprenants de cette étude, on notera notamment qu'à Montluçon (Allier), un propriétaire pourra financer un logement plus grand de 66 m² que s'il avait préféré rester locataire. Et dans plus d'un tiers des villes examinées (36 %), ceux qui veulent acheter peuvent espérer gagner 2 pièces ou plus (plus de 18 m²) par rapport à une location. C'est le cas dans des villes comme Limoges, Évreux, Bourges.

A contrario, dans les principales françaises, un tel gain ne se réalise jamais. Une seule (quasi) exception: Lille où l'on achète une surface très comparable (51 m²) à celle que l'on peut louer (53 m²). Sans grand mystère, les gains de surface se font généralement dans des villes se situant sous la moyenne nationale (2653€/m²) ce qui exclue la plupart des zones tendues. À Toulouse, on perdra ainsi 18 m² si l'on achète ou 24 m² à Rennes et même 25 m² à Nantes contre 12 m² à Strasbourg.

Exception lilloise

Dans un contexte de regain d'intérêt pour les villes moyennes, cette situation ne perturbera pas forcément tout le monde. Et puis, comme le rappelle l'étude, il reste malgré tout plusieurs villes de plus de 100.000 habitants, où les acheteurs gagnent au minimum une pièce en plus (entre 9 et 42 m²). C'est le cas à Saint-Étienne, Mulhouse, Limoges, Le Mans, Perpignan et Metz. On note, enfin, que pour une fois Paris n'est pas la pire des grandes villes: on n'y perd «que» 17 m² à l'achat contre 33 m² à Lyon. Mais ce ne sont pas ces deux villes qui occupent la queue du classement, il s'agit d'un ensemble de villes moyennes qui se répartissent entre périphéries de grandes villes avec des prix élevés: Caluire-et-Cuire (Lyon) ou Mérignac /Pessac (Bordeaux) et de l'autre côté villes avec de nombreuses résidences secondaires qui tirent les prix vers le haut alors que les locations restent bon marché. C'est ainsi que l'on perd 45 m² à Anglet si l'on compte acheter, ou encore 42 m² à Saint-Malo et 40 m² aux Sables d'Olonne.