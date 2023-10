Logement étudiant : avez-vous pensé à la cohabitation intergénérationnelle ?

Seniors et étudiants peuvent vivre en colocation (Crédits photo : Adobe Stock - )

A la rentrée, le casse-tête du logement se pose pour de nombreux étudiants. Trop peu d'offres pour satisfaire la demande, un budget serré, de toutes petites surfaces, le tableau est souvent bien loin d'être rose. Dans ce contexte, le coliving intergénérationnel ou cohabitation intergénérationnelle (vivre chez une personne âgée) peut être une solution enrichissante à tout point de vue.

Un mode de vie gagnant-gagnant

Un senior (de plus de 60 ans) qui loue une partie de son appartement à un jeune (de moins de 30 ans) en échange d'un loyer modeste et surtout de sa présence et de quelques menus services, la formule n'est pas nouvelle en soit mais elle séduit de plus en plus.

Cette formule permet aux jeunes, et notamment à des étudiants, de trouver une solution de logement à petit prix et de bénéficier d'un cadre de vie souvent confortable, tandis que les seniors y voient la possibilité d'un complément de revenus et surtout l'occasion de rompre leur isolement.

Quelles sont les conditions de la cohabitation intergénérationnelle ?

Cette forme de colocation particulière est très encadrée pour éviter tout débordement d'un côté comme de l'autre.

L'article L118-1 du Code de l'action sociale et des familles la définit comme un système qui «permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire prévu à l'article L. 631-17 du Code de la construction et de l'habitation, afin de renforcer le lien social et de faciliter l'accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans».

Il est également clairement établi que si le jeune peut rendre de petits services comme aller chercher le courrier ou sortir le chien de façon occasionnelle, il ne doit pas servir d'aide à la personne et ne peut en aucun cas prodiguer des soins.

Le senior qui l'accueille doit donc être autonome ou bénéficier par ailleurs de l'aide dont il a besoin au quotidien.

L'idée du coliving est plutôt celle d'un partage bienveillant, avec par exemple le partage d'un repas plusieurs fois par semaine.

De son côté, le senior s'engage à appliquer un loyer modeste et à ce que le jeune puisse bénéficier d'un espace dédié confortable et suffisamment grand pour qu'il puisse vivre et étudier sereinement.

Comment trouver une cohabitation intergénérationnelle ?

Que vous soyez senior ou étudiant, pour vous lancer dans le coliving, le mieux est de vous adresser à l'une des nombreuses associations ayant adhéré à la «Charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire».

Ces associations assurent la mise en relation des deux parties mais les aident aussi à fixer par écrit dans un contrat un certain nombre d'éléments et notamment le montant du loyer et ce que chacun attend de l'autre.

Bon à savoir : la cohabitation intergénérationnelle est éligible à l'Aide Personnalisée au Logement (APL) au même titre qu'une location classique.

