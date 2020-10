LGV Paris-Rennes : Des maisons vont être rachetées à cause des nuisances sonores

Le comité des financeurs souhaite « améliorer l'insertion de la LGV dans l'environnement pour les riverains ». (Pixabay / Erich Westendarp)

Des « propositions d'acquisition des huit habitations » ont été actées par le comité des financeurs, regroupant notamment les régions Bretagne et Pays de la Loire et SNCF Réseau et Eiffage Rail Express (ERE), gestionnaire de la LGV.

Huit habitations, exposées à d'importantes nuisances sonores en raison de la LGV Paris-Rennes, vont pouvoir être rachetées, ont annoncé ce jeudi dans un communiqué commun les préfectures de région, les collectivités concernées et SNCF réseau. Depuis l'inauguration en juillet 2017 de la nouvelle LGV, de nombreux riverains ont entamé un bras de fer judiciaire pour protester contre les nuisances sonores de cette nouvelle ligne ferroviaire.

« Des pics de bruit compris entre 80 et 85 dB »

« Un fonds de 11 MEUR, cofinancé à parité par l'État et les collectivités territoriales, a été mis en place pour améliorer l'insertion de la LGV dans l'environnement », indique le communiqué. Le comité des financeurs, regroupant notamment les régions Bretagne et Pays de la Loire, SNCF Réseau et Eiffage Rail Express (ERE), gestionnaire de la LGV, a acté des « propositions d'acquisition des huit habitations exposées à des pics de bruit supérieurs à 85 dB (décibels), pour lesquelles des protections phoniques à la source (écran ou merlon antibruit) présentent un coût supérieur à la valeur des biens ».

De fin 2020 au second semestre 2021, les riverains se verront proposer l'acquisition « des habitations exposées à des pics de bruit compris entre 80 et 85 dB pour lesquelles des protections phoniques à la source présentent un coût supérieur à la valeur des biens ou ne permettent pas de ramener le bruit sous le seuil de 80 dB ».

« Améliorer l'insertion de la LGV »

Le comité des financeurs se réunira au premier semestre pour dresser un premier bilan de ces actions complémentaires. Elles seront destinées à « améliorer l'insertion de la LGV dans l'environnement pour les riverains ».