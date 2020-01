Les serruriers n'inspirent aucune confiance aux Français

Les Français sont 54% à se méfier des serruriers selon un sondage récent. Il faut dire aussi que la note est salée: 335 euros en moyenne pour une urgence.

C'est le professionnel auquel on fait appel en dernier ressort, à un horaire incongru quand il faut impérativement rentrer chez soi. Le serrurier a mauvaise réputation: 54 % des Français ne lui font pas confiance, selon un sondage récent réalisé par l'Ifop pour le site de mise en relation avec des serruriers Hop'Depannage. C'est le pire score de cette étude loin devant les garagistes (40%), les plombiers (32%), les chauffagistes (29%) et les artisans du bâtiment en général (27%). Et c'est en région parisienne que l'on se méfie le plus des serruriers (68% des sondés) devant Auvergne-Rhône-Alpes (64%) et PACA (62%).

Les tarifs pratiqués et le flou entretenu autour de la note finale ne sont pas étrangers à cette défiance. À en croire cette étude, le prix moyen d'une intervention à une heure anormale (soir, nuit) d'un jour ouvré serait de 335 euros pour ouvrir une porte d'entrée. Et pour 51% des sondés, ce prix n'a pas été annoncé clairement par le professionnel avant son intervention tandis que 43% des personnes interrogées estiment que la note finale était plus élevée que ce qui avait été annoncé tandis que 40% trouvent que les majorations liées à l'intervention de nuit ou du week-end sont à des niveaux prohibitifs.

Sentiment de s'être fait arnaquer

Résultat: 55% des Français ayant eu recours à un serrurier ont eu le sentiment de s'être fait arnaquer pour cette intervention (et 74% en région parisienne). Dans le même ordre d'idées, ils sont 80% à souhaiter que le gouvernement renforce l'encadrement de cette profession. Il faut pourtant noter que si sa facture passe mal, les Français reconnaissent globalement le professionnalisme du serrurier. Ils sont ainsi 81% à être satisfait de l'efficacité du professionnel pour résoudre leur problème et 78% à reconnaître qu'il prend le temps pour mener à bien son intervention. Et ils sont aussi 70% à être satisfaits des délais entre leur appel et l'arrivée effective du serrurier.