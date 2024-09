Les salariés à pied ou à vélo bientôt prioritaires pour obtenir un HLM?

La proximité d’un HLM avec son lieu de travail est un critère parmi d’autres aujourd’hui lors de l’attribution d’un logement social. Le député des Ardennes Jean-Luc Warsmann veut en faire un critère prioritaire.

Le député des Ardennes Jean-Luc Warsmann (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), veut faire de la proximité d’un HLM avec son lieu de travail, un critère prioritaire d’ attribution dudit logement social . Actuellement, ce critère compte mais n’est qu’un élément parmi d’autres. Sont pris en compte en premier lieu le niveau de ressources, le patrimoine du ménage... Certains publics sont considérés comme prioritaires à savoir les personnes handicapées, les personnes mal logées, les personnes victimes de violences au sein de leur foyer, les personnes logées dans un logement insalubre ou dangereux. Le critère de proximité n’est pas déterminant. Le député a donc déposé une proposition de loi en ce sens le 17 septembre. « L’argent public doit favoriser nos concitoyens qui travaillent . Une personne qui n’a pas d’activité passe derrière », confie-t-il au Figaro .

Un atout pour le pouvoir d’achat des ménages

Jean-Luc Warsmann souhaite inscrire qu’« un demandeur de logement social est prioritaire lorsque lui-même ou un membre de sa famille peut se rendre à son lieu de travail à pied ou à vélo, et en tout état de cause si celui-ci se situe à moins d’un kilomètre ». Un critère bénéfique pour l’environnement puisque le salarié aurait la possibilité de ne plus emprunter la voiture, résidant à proximité de son lieu de travail. « Dans les zones où les transports collectifs sont limités, la faculté de se rendre au travail à pied ou à vélo est à la fois un facteur de limitation de la production de gaz à effet de serre et un grand atout pour le pouvoir d’achat d’une famille dont un des membres n’a plus le besoin d’un véhicule pour se rendre au travail », justifie le député.

Mais cette proposition de loi a-t-elle des chances d’être adoptée? Faire du critère de proximité une priorité peut s’avérer discriminant pour les personnes qui seraient sans emploi par exemple. Le député rétorque au Figaro : « Il n’y a pas de point de discrimination. Une personne qui travaille, qui paie des impôts, qui paie des cotisations, doit être logée. Le principal objectif du logement social est de loger des salariés. Bien sûr qu’il faut loger ceux qui n’ont pas de travail mais ils peuvent être plus mobiles comme ils n’ont pas de travail justement ». À Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine (92), pour 80% des logements proposés par Action Logement, les habitants et les travailleurs de la commune sont prioritaires. Une préférence municipale mise en place depuis juin dernier.