Les règles de MaPrimeRénov’ pourraient encore changer pour réduire son coût

Nouveau casse-tête en vue cette année pour les propriétaires: pour réaliser des économies, le gouvernement envisage de réduire le budget de son aide à la rénovation énergétique.

MaPrimeRénov’ (MPR) n’en finit plus de donner des migraines aux ménages et aux artisans. Les règles de l’aide publique à la rénovation énergétique ne devaient pas changer en 2025. Il pourrait en être différemment. Ajoutez à ce micmac le gel des paiements de MPR pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2025, annoncé au Figaro par Valérie Létard, ministre du Logement, début janvier . La faute à un budget 2025 aux abonnés absents. Pas de quoi inciter plus de propriétaires, interdits, pour plusieurs centaines de milliers d’entre eux, de louer leur logement , à faire des travaux. Et ce, d’autant plus que Bercy prépare une mauvaise nouvelle pour les ménages qui sont prêts à rénover leur logement.

Après avoir subi une coupe de plus de 2 milliards d’euros en 2024, MaPrimeRénov’ pourrait être à nouveau rabotée de 700 millions d’euros. C’est Bercy, en quête d’économies pour redresser les comptes publics, qui l’envisagerait, selon Le Parisien . Au grand dam de la ministre du Logement qui « souhaite avant tout la stabilité pour les ménages et les artisans ». « Une proposition du gouvernement sera faite demain devant le Sénat pour répondre à la contrainte budgétaire en faisant au mieux pour continuer de soutenir la rénovation énergétique », affirme l’entourage de Valérie Létard.

Les travaux simples, exclus de MaPrimeRénov’?

Cette mauvaise nouvelle en cache une autre, encore plus pénible pour les propriétaires désireux ou obligés de rénover leur logement. Les changements de fenêtres ou de chaudières, dits «monogestes», pourraient être à nouveau exclus des travaux éligibles à MaPrimeRénov’. Au contraire des rénovations globales qui coûtent en moyenne 40.000 euros pour un appartement et peuvent atteindre les 70.000 euros pour une maison. Sans compter qu’elles ne pèsent qu’environ 24% des rénovations en 2024 (85.000 sur près de 350.000). Les monogestes, eux, seraient financés par les fournisseurs privés (EDF, Engie, TotalEnergies...) via des certificats d’économie d’énergie (CEE). « Un coup de pouce sur les aides actuelles aux gestes de travaux pourrait compenser MaPrimeRénov’ et maintiendrait les primes à un niveau identique », rassure Audrey Zermati, directrice stratégie d’Effy, spécialiste en rénovation énergétique.

Cette scission est aussi une manière pour l’État de se délaisser de plusieurs centaines millions d’euros et de transférer le coût sur le secteur privé qui ne manquerait pas de le répercuter sur ses tarifs. Au grand dam des consommateurs. « Nous sommes au début d’une réflexion qui va se poursuivre en 2025 et ne sera pas incluse dans le budget 2025 », affirme-t-on au ministère du Logement.