«Les prix vont-ils baisser?»: nos réponses à vos questions sur le marché immobilier

En cette période de confinement, Le Figaro a sollicité 4 expertes pour répondre à vos questions sur l'immobilier. Deuxième volet: le marché immobilier.

Les prix immobiliers vont-ils baisser? Quand les visites de logement seront-elles à nouveau autorisées? Comment bien estimer le prix de son logement? Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le marché immobilier en cette période de confinement. Christine Fumagalli, présidente du réseau immobilier Orpi vous a répondu.

Marc (Bordeaux) - Dans cette période où normalement les visites sont interdites, certaines agences ne se privent pas de faire visiter devant tout le monde. Allez-vous mettre un terme à ces pratiques? D'autres respectent la loi.

Christine Fumagalli - «L'ensemble des professionnels de l'immobilier a reçu les mêmes consignes: le professionnel peut se déplacer pour continuer son activité: visites en visioconférence, estimation, états des lieux, prise de mandat, etc. mais les particuliers ne peuvent faire aucune visite physique à l'achat ou à la location.

Si les réseaux immobiliers et instances représentatives de la profession participent à leur échelle au respect des consignes sanitaires, ils ne peuvent malheureusement pas répondre des décisions prises individuellement. Mais nous sommes clairs, nous désapprouvons ce comportement».

Guy (Bagneux) - Comment se passent les états des lieux et de sortie en ce moment. Les règles sont-elles les mêmes partout?

C.F - «L'ensemble des services est maintenu, et ce partout en France, seules les visites physiques à la location et à l'achat sont interdites. Il est tout à fait possible d'organiser des états de lieux qu'ils soient d'entrée ou de sortie. Il faudra alors cocher l'option «motif familial impérieux» sur l'attestation de déplacement dérogatoire, et se munir d'un justificatif.»

Luka (Pourville) - Les agences immobilières pourront-elles bénéficier du chômage partiel? Qu'en est-il des mandataires?

C.F - «Oui, les agences immobilières sont éligibles aux dispositifs d'activité partielle. Cela vaut pour les salariés intégrés comme pour les négociateurs VRP exclusifs. Un mandataire, étant un travailleur indépendant, pourra avoir des aides de l'État mais ne peut bénéficier du chômage partiel».

Patrice (Issy-les-Moulineaux) - Comment les prix vont évoluer à Paris? On entend dire que ça commence à stagner, d'autres parlent de retournement à venir.

C.F - «Il est trop tôt pour émettre un avis précis sur la question. Nous n'avons pas encore assez de recul pour anticiper de tels mouvements sur le marché parisien. Actuellement, je parlerais plutôt de réajustement que d'une stagnation. Cela se vérifie en particulier sur les biens avec défauts ou qui possèdent une mauvaise étiquette énergétique et qui peuvent effectivement faire l'objet de négociations de la part des acheteurs».

Sébastien (Grenoble) - On dit que les agences font des visites virtuelles pendant cette période de confinement. Avec quels outils et est-ce crédible?

C.F - «Chez Orpi, nous avons développé notre propre solution de visite virtuelle: «Orpi Live». Si vous avez repéré un bien qui vous intéresse, vous pouvez contacter votre conseiller immobilier qui se déplacera sur place et sera votre guide le temps de la visite.

Grâce à la visioconférence disponible sur tous les smartphones, ces visites virtuelles permettent de se projeter et d'avoir une idée plus avancée de l'état du bien du bien que des photos. C'est une solution qui a fait ses preuves, mais qui ne remplacera pas une visite physique dans laquelle l'affect joue tout son rôle».

Amaury (Montrouge) - Les prix des loyers vont-ils baisser? Faut-il un accord pour ceux qui ont des difficultés à régler chaque fin de mois?

C.F - «Les loyers ne montrent pas de signe de baisse depuis le début de l'année. Tant qu'il y aura plus de demandes que d'offres, tant que les bailleurs ne seront pas véritablement encouragés à mettre des biens disponibles sur le marché, les prix devraient poursuivre leur tendance à la hausse.

En ce qui concerne les difficultés de paiement, contactez votre agent immobilier. Souvent une solution peut être trouvée à l'amiable avec le propriétaire, comme obtenir un délai supplémentaire. Votre agent pourra également vous guider vers les aides sociales (Caf, Action Logement, etc.), plusieurs solutions existent».

Simon (Strasbourg) - Pourquoi le premier ministre ne considère pas l'immobilier et donc le logement comme essentiel? Interdire les visites, c'est empêcher la mobilité et la vie tout court. Combien de temps cela peut-il durer?

C/F - «Depuis l'annonce du confinement, les réseaux immobiliers et les instances représentatives de la profession sont en lien avec le gouvernement pour demander une dérogation pour les visites. Nous avons conscience des enjeux du blocage de la chaîne immobilière, tant pour les agences que pour les particuliers.

Nous savons que certains se retrouvent dans des situations d'urgence que nous ne pouvons ignorer. Nous sommes prêts à renforcer nos protocoles sanitaires, se limiter aux visites essentielles etc... Nous espérons que des solutions, applicables rapidement, seront trouvées dans les prochaines semaines».

François (Meudon) - Quels sont vos conseils pour bien estimer un futur achat? Y a-t-il des outils en ligne particuliers pour aider?

C.F - «Il existe des outils d'estimations en ligne très performants, l'estimateur en ligne Orpi vous donnera ainsi une fourchette de prix basée sur nos données des ventes similaires. Toutefois, pour avoir le juste prix d'un bien, le mieux reste de faire appel à une agence.

Les professionnels peuvent se déplacer pour poursuivre leur activité et venir sur place pour faire une estimation. Si vous le souhaitez, chez Orpi, nous vous proposons également une pré-estimation en visioconférence de votre bien. Le regard et l'expérience d'un agent pourront vous donner l'estimation la plus précise».

Géraud (Houlgate) - Nous souhaitons vendre notre maison. Comment préparer notre vente immobilière? Faudra-t-il attendre 2021 pour retrouver une situation normale?

C.F - «Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les restrictions des prochaines semaines. En revanche, le processus de mise en vente n'est pas entravé par les dernières consignes sanitaires, il est donc important de vous renseigner auprès d'une agence pour le préparer efficacement.

Les agents immobiliers peuvent venir chez vous pour une estimation, prendre des photos, signer un mandat de vente... Les diagnostics immobiliers sont également possibles. Vous pouvez en parallèle profiter de ce deuxième confinement pour ranger et faire quelques ajustements dans votre bien pour permettre aux acquéreurs de mieux se projeter».

Lenn (Chartres) - Nous avions un projet d'investissement, une petite surface à Chartres pour la mettre en location sur Airbnb. Sans les touristes étrangers, cela vaut-il la peine? Ou alors, passer en meublé. Quel est votre avis?

C.F - «La location de courte durée a ses limites. En effet, elle n'assure pas une location permanente, est limitée en nombre de nuitées et ne vous permet pas un suivi de vos «locataires». Chartres est une ville qui a le vent en poupe, proche de Paris, agréable à vivre, de nombreux parisiens s'y intéressent.

Investir en locatif est une opportunité à saisir. Le mieux est de contacter un agent immobilier sur place et d'échanger avec lui sur votre projet, il pourra vous conseiller sur le type de bien, le type de bail, l'emplacement, le bon moment pour investir, etc.»