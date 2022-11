Les prix immobiliers des maisons grimpent deux fois plus vite que celui des appartements

(Crédits photo : Pexels - Skitterphoto )

Selon les statistiques officielles des notaires, les prix dans l'ancien sont en hausse de 6,4% sur un an. Les maisons tirent encore les tarifs vers le haut.

Au troisième trimestre 2022, la hausse des prix des logements anciens en France se poursuit: +1,5 % par rapport au deuxième trimestre 2022 , selon l'indice Notaires-Insee publié jeudi. Sur un an, les prix augmentent de 6,4% au troisième trimestre, la hausse poursuivant ainsi son léger ralentissement.

Cette hausse reste plus conséquente pour les maisons (+8,2 % sur un an au troisième trimestre 2022) que pour les appartements (+4,1 %). Les prix des maisons ont donc augmenté deux fois plus vite que ceux des appartements. Les maisons tirent les tarifs vers le haut depuis le quatrième trimestre 2020. Elles sont plus demandées depuis la sortie des confinements, les Français ayant envie de vert et d'espace.

À Paris, les prix des appartements restent quasiment stables sur un trimestre pour le troisième trimestre consécutif:-0,1 % au troisième trimestre 2022 après +0,1 % au deuxième trimestre et une stabilité au premier trimestre . Sur un an, les prix des appartements parisiens sont néanmoins en baisse (-1,2 %).

Le nombre de transactions en baisse

Quant à la province, elle reste plus dynamique que l'Île-de-France. Au troisième trimestre 2022, les prix des logements anciens en province augmentent de 1,8 % sur un trimestre. Là aussi, le prix des maisons (+8,6 % sur un an augmente plus fortement que celui des appartements (+7,1 %) alors que c'était tout l'inverse en 2019 et en 2020.

Le nombre de transactions annuelles toutes régions confondues décroît légèrement fin septembre 2022. Fin septembre 2022, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 1.133.000, après 1.155.000 fin juin 2022.