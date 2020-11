Les placements à faire avant la fin de l'année pour réduire son impôt sur le revenu

Quels sont les placements qui permettent de profiter d'une réduction ou d'une déduction d'impôt ? (Crédit photo: Fotolia)

Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour agir sur votre impôt sur le revenu. Quels sont les placements qui permettent de profiter d'une réduction ou d'une déduction d'impôt ?

Verser sur un contrat épargne-retraite : PER, PERP, Madelin

Les versements volontaires effectués sur un PER individuel ou sur un PERP sont déductibles des revenus imposables dans la limite du plafond prévu par la loi. Pour les versements effectués en 2020, il est possible de déduire des revenus imposables 2020 jusqu'à 10% des revenus imposables 2019, dans la limite de 32.419 euros ou, si cela est plus favorable pour le contribuable, dans la limite 4.052 euros. Le solde non utilisé du plafond de déduction d'une année est reportable sur les trois années suivantes et il est également possible de mutualiser les plafonds au sein d'un couple marié ou pacsé.

Pour les TNS (travailleurs non-salariés), les versements volontaires effectués sur un PER ou sur un contrat retraite Madelin sont déductibles du bénéfice imposable : il est possible de déduire jusqu'à 10% du bénéfice imposable dans la limite 32.908 euros, auxquels s'ajoutent 15% de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 43 192 euros. Au global, les versements sont déductibles dans la limite d'un montant maximum de 76.101 euros.

Investir dans les PME non cotées

La souscription de titres de petites et moyennes entreprises (PME) permet également de réduire ses impôts. Le dispositif IR-PME ou "Madelin" permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu pour un investissement dans les PME non cotées. La réduction fiscale, initialement de 18% de l'investissement, vient de passer à 25% jusqu'au 31 décembre 2021, dans la limite d'un investissement de 50.000 euros pour un célibataire et de 100.000 euros pour un couple marié ou pacsé.

Investir dans les bois et forêts

Les épargnants particuliers peuvent accéder à l'investissement dans les bois et forêts, avec une mise de fonds limitée, en faisant l'acquisition de parts de GFI (groupement forestier d'investissement) ou de GFF (groupement foncier forestier). Ils peuvent alors bénéficier d'une réduction d'impôt qui dépend du type d'investissement effectué par le GFI / GFF.

Avec DEFI-Forêt, un dispositif d'encouragement fiscal a? l'investissement forestier, la réduction d'impôt est de 25% jusqu'au 31 décembre 2022, dans la limite d'un investissement de 5.700 euros pour une personne seule et de 11.400 euros pour un couple.

Certains investissements entrent dans le champ de la loi IR/PME et permettent donc une réduction d'impôt de 25% du montant investi dans la limite du plafond prévu par la loi.

Investir dans l'industrie cinématographique

Les SOFICA (sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel) sont des sociétés anonymes qui collectent des fonds destinés au financement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. L'acquisition de parts de SOFICA ouvre droit a? une réduction d'impôts pouvant aller jusqu'à 48% de l'investissement, dans la limite de 18.000 euros.

Faire un don à une association

Faire un don à une association ou un organisme d'intérêt général ouvre droit à une réduction d'impôt. Elle est de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable.

Les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté (repas, soins, logement) bénéficient d'une réduction d'impôt de 75% du montant donné pour la partie du don inférieure ou égale à 546 euros. Pour la partie du don supérieure à 546 euros, le montant de la réduction d'impôt est de 66% du montant donné. Le montant cumulé des dons qui donnent droit à la réduction d'impôt ne peut pas dépasser 20% du revenu imposable. Le plafond de 546 euros est augmenté à 1.000 € pour la déclaration 2021 des revenus de 2020.