Les permis de construire auraient baissé de « -12 à -13 % » au premier trimestre

Emmanuelle Wargon appelle les maires à relancer le secteur de la construction au plus vite. (Pixabay / jarmoluk)

Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée en charge du Logement, déplore une chute importante des permis de construire au premier trimestre de cette année, par rapport à une année classique. Cette situation inquiète les professionnels du secteur.

Les permis de construire auraient chuté de « -12 à -13 % » au premier trimestre de l'année 2021, relate La Vie Immo, par rapport à une année classique. Cette baisse est jugée « préoccupante », selon la ministre déléguée en charge du Logement, Emmanuelle Wargon, qui était interrogée par BFM Business lundi 19 avril.

Le phénomène ne s'était pas produit depuis 2014

La ministre a évoqué une baisse d'« un peu moins de -10 % » concernant les mises en chantier. Celle-ci explique que « ce n'est pas tant le trou de l'année dernière le problème que le fait qu'on n'a pas de reprise franche ». Et la conséquence directe à cette problématique est l'inquiétude des professionnels.

Une telle baisse n'avait pas été observée depuis 2014. « On était aussi en dessous de 400.000 », explique la femme politique et dont les propos sont relayés par la chaîne d'information.

La ministre appelle à relancer la construction

Emmanuelle Wargon s'inquiète d'une absence de « rebond franc ». « Normalement après une année électorale, a fortiori quand on a eu confinements, arrêts de chantiers, [...] on devrait avoir un rebond massif et on ne l'a pas parce que la crise du Covid a renforcé les appréhensions face à la construction », déplore-t-elle. Elle appelle ainsi les maires à relancer le secteur de la construction au plus vite.