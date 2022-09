Les nouvelles de la rentrée pour Fiducial Gérance

Fiducial Gérance prend la plume en cette rentrée scolaire pour faire le point auprès de ses associés sur sa gamme de SCPI de rendement (7 véhicules pour une capitalisation globale de 1,7 milliard €). Acquisitions, labellisation ISR, modification du délai de jouissance, fusion de 2 SCPI : voilà les principaux points à retenir de la communication de cette société de gestion indépendante.

Les nouvelles de la rentrée pour Fiducial Gérance

Fiducial Gérance prend la plume en cette rentrée scolaire pour faire le point auprès de ses associés sur sa gamme de SCPI de rendement (7 véhicules pour une capitalisation globale de 1,7 milliard €). Acquisitions, labellisation ISR, modification du délai de jouissance, fusion de 2 SCPI : voilà les principaux points à retenir de la communication de cette société de gestion indépendante.

2 nouvelles acquisitions et une labellisation ISR bienvenue pour la SCPI Pierre Expansion Santé

La SCPI Pierre Expansion Santé , véhicule diversifié d’une capitalisation de 65 millions € avec une orientation majoritaire sur les actifs immobiliers liés au secteur médical et paramédical, a procédé avant l’été à l’acquisition -pour 2,2 millions €- de deux boutiques situées au pied d'un immeuble neuf à Asnières-sur-Seine (92), louées respectivement à un cabinet médico-dentaire et à une enseigne alimentaire bio sur des durées fermes de 9 et 10 ans. Le rendement initial procuré par ces acquisitions est de 5,50% acte en main.

« Ces acquisitions confirment la politique de la SCPI pour des activités résilientes, alimentation, et santé, avec une localisation en centre-ville à proximité des transports en commun » résume Fiducial Gérance dans sa récente communication.

D’autre part, Pierre Expansion Santé a été récompensée en juin 2022 par le label ISR (investissement socialement responsable) immobilier. « Par ce label, Fiducial Gérance a à cœur d’inscrire sa démarche d’Investisseur Responsable dans une logique de progrès et tournée vers l’avenir », se félicite la société de gestion.

Une acquisition parisienne sur le segment du co-working pour la SCPI Sélectipierre 2

Fiducial Gérance a récemment procédé, pour le compte de sa SCPI de bureaux parisiens Sélectipierre 2 (d’une capitalisation de 456 millions €), à l’achat d'un immeuble dédié au co-working au 92 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le quartier Bastille à Paris (12ème arrdt). D’une surface de 418 m2, cet actif a été acquis pour un montant de 5,9 millions € et procure un rendement acte en main de 4,10%.

« Par cet investissement, la SCPI Sélectipierre 2 conforte son positionnement en bureaux prime dans le QCA parisien tout en intégrant dans son portefeuille l'évolution des usages de bureaux avec notamment le co-working et le réaménagement des espaces de travail », commente Fiducial Gérance à propos de cette acquisition.

Modification du délai de jouissance et augmentation du capital social statutaire de Sélectipierre 2

Depuis juin 2022, la date d’entrée en jouissance des parts de la SCPI Sélectipierre 2 a été modifiée par la société de gestion. Elle est portée au premier jour du sixième mois suivant la réception intégrale des fonds par la SCPI, en lieu et place du premier jour du cinquième mois. Cet allongement du délai de jouissance est destiné à protéger les associés historiques de cette belle SCPI patrimoniale contre tout effet de dilution en termes de distribution, en cas d’afflux important de nouvelles souscriptions compte tenu des délais nécessaires à l’investissement des capitaux dans de bonnes conditions sur le marché immobilier.

D’autre part, le capital social maximal statutaire de la SCPI Sélectipierre 2 a été augmenté à 170 millions €, au lieu de 120 millions € précédemment. Cette résolution portée en assemblée générale extraordinaire en juin 2022 -et adoptée par les associés à une confortable majorité- était devenue nécessaire car le capital social effectif de la SCPI avait atteint un niveau quasiment égal à l’ancienne limite (119 384 200 € au 30 juin 2022, pour une limite à 120 millions €) et cette situation -si elle avait perduré- aurait empêché en pratique le développement commercial dynamique de cette SCPI.

Projet de fusion des SCPI Capiforce Pierre et Atlantique Pierre 1

Ces 2 SCPI -précédemment dans l’escarcelle de Paref Gestion- dont Fiducial Gérance a récemment récupéré la gestion, n’avaient pas la taille critique pour survivre indépendamment. De plus, leurs patrimoines immobiliers s’avèrent être assez complémentaires (très parisien pour Capiforce Pierre , majoritairement provincial pour Atlantique Pierre 1 ). Dans le cadre du projet de fusion entre ces deux SCPI présenté par la société de gestion à leurs conseils de surveillance respectifs au cours du mois de juillet, il a été décidé de suspendre les marchés secondaires des deux véhicules à compter du 1er août 2022, et ce jusqu'à nouvel ordre.