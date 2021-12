Les mesures anti-passoires thermiques inquiètent les propriétaires

Tout en reconnaissant la nécessité d’éradiquer les logements trop énergivores, les bailleurs craignent les répercussions de la Loi climat et pourraient se retirer largement de l’investissement locatif, selon un sondage.

Près d’un tiers des propriétaires (31,8% exactement) envisagent de se retirer progressivement de l’investissement locatif au regard de ce qu’ils estiment être une multiplication des contraintes pesant sur la location. C’est l’enseignement d’une enquête menée par PAP.fr auprès de 6 177 propriétaires-bailleurs entre le 15 et le 22 novembre 2021. Ce sondage démontre notamment que la Loi climat fait peser un risque sur le parc locatif tant les propriétaires manquent de visibilité et d’information sur les nouvelles contraintes qui pèsent sur eux.

Certes, ils sont majoritaires (51,2 %) à considérer l’éradication des passoires thermiques comme indispensable du point de vue de l’intérêt général. Mais il reste encore bien du chemin à parcourir. Côté information, plus d’un propriétaire sur trois ne connaît la Loi climat et ses dispositions. Ils sont ainsi 30,5 % à ne pas savoir que cette loi rendra indécent les logements classés G en 2025 puis F en 2028. Et ce chiffre passe à 40%, lorsque l’on évoque le fait que les logements classés E seront concernés à partir du 1er janvier 2034. La méconnaissance est d’autant plus importante que 31,1% des sondés ignorent si leur logement locatif est classé F ou G. Ils sont par ailleurs 38,5% à déclarer ne pas être concernés par cette mesure et 30,4% à savoir qu’ils possèdent un ou plusieurs biens classés F ou G.

Démotivation

Le plus inquiétant semble être la forme de démotivation qui gagne les propriétaires-bailleurs. Au vu de l’accumulation des contraintes, seuls 24,6% des sondés envisagent de continuer leur activité de propriétaire-bailleurs en restant ouverts à l’idée de nouveaux investissements. Ils sont en revanche 43,5% à exclure l’idée de nouvelles acquisitions à l’avenir en se contentant de louer l’existant. Quant aux 31,8% restants, ce sont ceux déjà évoqués qui souhaitent se retirer petit à petit. Dans un pays qui connaît déjà une importante crise du logement, le rétrécissement programmé du parc locatif n’est pas un bon signal.