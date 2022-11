Les loyers baissent en Île-de-France mais grimpent sur la façade Ouest

INFOGRAPHIES - Même des villes cotées comme Neuilly-sur-Seine ou Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, voient leurs loyers baisser. En revanche, ils s’envolent à Angers et grimpent à Brest.

Clap de fin pour l’euphorie du marché immobilier dans les villes d’Île-de-France? Clameur, observatoire des loyers du parc locatif privé, note une tendance baissière des loyers dans plusieurs villes franciliennes entre mi-2020-mi 2021 et mi 2021- mi 2022, dans son état des lieux du marché locatif privé.

Neuilly-sur-Seine , dans les Hauts-de-Seine (92), que l’on a plus l’habitude de décrire comme un marché porteur, encaisse plusieurs baisses de loyers: -3,62% sur les 1 pièce et même -7,33% sur les deux pièces. C’est la ville qui enregistre la plus forte baisse sur les deux pièces, selon Clameur. Boulogne-Billancourt (92), une ville pourtant prisée des Hauts-de-Seine, voit les loyers de ses studios chuter de 4,25%.

Des villes moins cotées comme Saint-Denis (93) ou Évry-Courcouronnes, dans l’Essonne (91) subissent aussi cette baisse. À Saint-Denis, la baisse est loin d’être anodine, de -13,68% pour les trois pièces et plus alors qu’à Évry-Courcouronnes, elle est moins marquée, -5,73% pour les deux pièces. Melun, en Seine-et-Marne, comptabilise une plus légère baisse de loyers de -1,96% pour les deux pièces et Meaux, dans le même département, affiche une baisse plus conséquente de -6,02% pour les trois pièces et plus. Même la capitale voit son loyer au m² baisser de 0,70% en un an pour les appartements et de 5,28% pour les maisons. Les annonces de location restent en moyenne entre deux et trois semaines sur les sites à Paris. Un marché également baissier donc.

Versailles, une exception?

À l’inverse, Arnaud Simon, directeur du comité scientifique de Clameur note « un certain tropisme vers l’ouest de la France. Un Go West vers la Bretagne et les Pays de la Loire .» Angers enregistre une hausse de 14,18% de ses loyers pour les 1 pièce et Brest une augmentation de 8,67% de ses loyers pour les 1 pièce et de 5,36% pour les deux pièces. Le Covid a fortement pesé dans cette ruée vers l’Ouest.

Versailles, pourtant située dans les Yvelines, en Île-de-France (78), fait partie des villes où les loyers augmentent le plus, soit une hausse de 14,29% pour les 1 pièce. « Versailles connaît un phénomène de rattrapage. Elle abrite l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et le nombre d’étudiants était moins important en 2020-2021 du fait des confinements. Les étudiants sont revenus et les loyers ont augmenté », explique Arnaud Simon.

Clameur constate également un ralentissement de la mobilité locative dans le parc privé mais aussi dans le parc public. « L’explication est sociologique. On observe un phénomène de précaution chez les locataires qui décalent leur projet de déménagement pour louer plus grand ou pour acheter à plus tard en raison de la Guerre en Ukraine, des taux de crédit qui montent... Ils craignent le changement », analyse Jean-Michel Camizon, président de Clameur.