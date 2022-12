Les Français lèvent le pied sur la consommation d’alcool au restaurant

Entre 2017 et 2022, les commandes de boissons alcoolisées au restaurant ont chuté de près d’un quart.

Vous sortez d’un dîner un peu trop arrosé? Vous êtes en train de devenir une exception, ou presque. Les Français consomment de moins en moins d’alcool lorsqu’ils déjeunent ou dînent au restaurant, note le cabinet NPD. Entre 2017 et 2022, les commandes de boissons alcoolisées y ont chuté de près d’un quart (23 %).

La crise sanitaire et l’inflation sont passées par là. Ces dernières années, les Français sortent moins au restaurant. Et quand ils s’y rendent, ils y boivent moins d’alcool, pour faire des économies et prendre soin de leur santé. «Avec les restrictions liées au Covid, le rapport à la maison a évolué: les séries dament le pion au cinéma et la livraison à domicile a le vent en poupe , souligne Maria Bertoch, experte chez NPD. En 2022, les Français ont limité leurs dépenses et leurs temps de transport. Le résultat? Les sorties conviviales en restauration à table reculent nettement (25 %) par rapport à 2019.» Particulièrement onéreux, l’alcool en souffre. En journée, il représente un tiers de la valeur des commandes passées dans les restaurants où les clients s’attablent, par opposition à la restauration rapide.

Dans le détail, les clients commandent moins d’alcool lors du dîner (- 5 points), mais plus au moment de l’«happy hour», entre 17 heures et 19 heures (+ 1,6 point), et encore davantage lors du déjeuner (+ 5 points). Ils ne se sont pas complètement assagis pour autant. Ce dont témoigne aussi la consommation de tabac: en 2020 et 2021, le nombre de Français ayant décidé d’arrêter de fumer a arrêté de progresser.