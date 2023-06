Les escroqueries à la Caf ont explosé en dix ans, 351 millions de préjudice en 2022

Les fraudes au préjudice de la Caf ont atteint 351 millions d'euros en 2022. Illustration. (fancycrave1 / Pixabay)

Les fraudes à la Caisse d’allocations familiales (CAF) sont en hausse de 67 % depuis 2014. La CAF s'organise en formant des super-enquêteurs capables de débusquer les escroqueries en recoupant différents fichiers.

Le gouvernement a annoncé au début du mois de juin sa feuille de route pour lutter contre la fraude sociale. Car le bilan est alarmant, nous apprend le Journal du dimanche . En 2022, 48 692 fraudes ont été détectées au préjudice de la Caisse d’allocations familiales (CAF), soit 11,6 % de plus qu'en 2021. Ces fraudes repérées grâce à 32,4 millions de contrôles réalisés représentent un montant de 351 millions d’euros. C'est 42 millions d'euros de plus qu'en 2021. Le bond est plus spectaculaire quand on compare ces chiffres avec ceux depuis 2014 : la hausse atteint alors de 67,4 %.

Un préjudice moyen évalué à 7 217 euros

Les déclarations trompeuses des bénéficiaires du RSA arrivent en tête des fraudes les plus fréquentes (60 % des indus), devant la prime d'activité (13 %), et les aides au logement (12 %). L'allocation adulte handicapée concerne 3 % des indus. Le préjudice moyen est évalué à 7 217 euros, une augmentation de 55 euros. « Nos contrôles visent à s’assurer du juste droit, c’est-à-dire verser le bon montant au regard d’une situation individuelle, et à rectifier les erreurs quand il y en a » , explique Nicolas Grivel, directeur général de la Cnaf.

La fraude sociale se distingue de l'erreur de bonne foi ou de l'oubli. Pour les personnes qui fraudent, il y a bien l'intention de percevoir une aide plus conséquente que celle qui est allouée, ou de profiter des failles du système. Les escrocs ont recours au piratage des coordonnées bancaires, aux fausses activités professionnelles, à l'usurpation d’identité, aux sociétés fantômes et microentreprises flirtant avec le droit européen.

700 agents assermentés peuvent se rendre sur place

Pour débusquer les fraudes, les contrôleurs comparent les éléments fournis par les allocataires avec ceux présents dans les fichiers de Pôle emploi ou des centres des impôts. 700 agents assermentés peuvent aussi se déplacer au domicile des potentiels fraudeurs. En 2022, ce sont 134 653 contrôles qui ont ainsi été effectués sur place, soit 10 000 de plus qu'un an plus tôt.

« La lutte s'est professionnalisée » , pointe le responsable du Service national de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE). Depuis deux ans, 30 super-enquêteurs ont été formés par la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf). A l'issue de 14 000 contrôles, 69,4 millions d'euros d'indus ont pu être mis au jour dont 58 % concernent des fraudes. 4 322 plaintes ont été déposées.