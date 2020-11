Les détails insolites du patrimoine immobilier du gouvernement

Le Figaro vous propose sa sélection d'informations inattendues repérées dans les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement, maintenant qu'elles sont au complet.

Pendant que les membres du gouvernement tentent de «déconfiner» les Français, leurs déclarations de patrimoine viennent d'être rendues publique par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Dans la plus totale discrétion. À l'instar de celle des candidats à l'élection présidentielle de 2017, Le Figaro a passé au crible celle des ministres et secrétaires d'État (que vous retrouverez en cliquant sur le nom ou la fonction de chaque membre du gouvernement).

Puis nous avons listé les surprises ou les perles immobilières parmi les déclarations des nouveaux ministres (ou secrétaires d'État), de ceux qui ont changé de portefeuille ou qui sont présents au sein du gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Un président qui avait la particularité, à l'époque, de ne détenir aucun bien immobilier en propre. Une tendance que poursuit notamment le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Jean Castex, le terrien

Le premier ministre incarne notamment le terroir et une forme de bon sens paysan. Cela tombe bien: son patrimoine illustre également ce rapport à la terre. Outre ses deux maisons des Pyrénées orientales, de 200 m² chacune (acquises en 1989 et 2013), Jean Castex possède deux terrains dans ce département s'étalant sur plus de 8 hectares ainsi que 2 hectares de terres agricoles dans le Gers.

Eric Dupond-Moretti, un poids lourd de l'immobilier

Grosse prise du troisième gouvernement d'Emmanuel Macron, le garde des Sceaux représente aussi le plus gros patrimoine immobilier de l'équipe ministérielle. La liste est fournie et sans être exhaustif on peut citer deux appartements parisiens l'un de 100 m² détenu en indivision à 50% et un second de plus de 210 m² détenu par une SCI dont il possède la moitié.

Acheté en 2010 moyennant 1,8 million d'euros, il est aujourd'hui valorisé à 2,8 millions. À cela s'ajoute une maison dans les Hauts-de-France, sa terre natale, un appartement en Corse ou encore une maison de 300 m² dans les Alpes maritimes. Un patrimoine immobilier qui dépasse 6,5 millions d'euros, belle réussite pour celui qui aime rappeler qu'il n'a hérité de rien et a commencé à travailler à 14 ans.

Florence Parly a fait plus d'un million de travaux!

Comme Emmanuel Macron, la ministre des Armées a la particularité de ne posséder aucun bien immobilier en propre. En revanche, Florence Parly en détient deux à 41% via une SCI (Société civile immobilière): un appartement de 195 m² à Paris acquis en 2006 et une résidence secondaire de 1415 m² avec un terrain de 8 hectares (!) achetée en 2015, dans le Loiret (45). Leur particularité? La ministre a déboursé pour les rénover, plus d'un million d'euros de travaux! Ces deux biens sont estimés au total à plus de trois millions d'euros.

Gérald Darmanin ne manque pas de caves

Depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, la maison de 300 m² à Tourcoing (évaluée à 618.000 euros) de Gérarld Darmanin bénéficie d'une protection et d'une surveillance renforcées. On apprend dans sa déclaration de patrimoine qu'en plus de cette surface bâtie sa propriété possède des caves de 156m² ainsi qu'un garage de taille plus courante (44 m²).

Brigitte Bourguignon et son immense terrain

Ce qui surprend chez la ministre déléguée en charge de l'Autonomie, ce n'est pas sa maison, c'est son terrain. Elle déclare un seul bien immobilier: une maison de 120 m² dans le Pas-de-Calais (62). Ce qui n'a rien d'exceptionnel, mais le terrain, lui, est affiché à 98 hectares. C'est-à-dire quasiment un kilomètre carré!

Franck Riester, roi de la diversification immobilière

Cinq locaux commerciaux (de 950 à 4000 m²), trois appartements (46, 55 et 77 m²), une maison de 350 m², un garage de 20 m² et un bâtiment de 130 m² («à usage de stockage»). Comme Éric Dupont-Moretti, l'ancien ministre de la Culture dispose également d'un riche patrimoine immobilier. Si le Garde des Sceaux a surtout investi dans l'immobilier d'habitation, Franck Riester a décidé de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Roselyne Bachelot, l'usufruitière

La ministre de la Culture ne semble, quant à elle, visiblement pas très attachée à la pierre. Son seul bien immobilier, une maison de 120 m² acquise dans la Sarthe en 2013, elle n'en possède que l'usufruit. Mais la situation devrait changer: elle mentionne dans sa déclaration un séquestre de 20.000 euros «préalable à l'achat d'un bien immobilier». Il faut dire que son épargne qui approche le million d'euros lui permet d'envisager cet achat sereinement.

Jean-Baptiste Lemoyne, chanceux donataire

En 2016, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères a reçu en donation deux biens immobiliers qu'il détient chacun à 33%: une maison de village de 161 m² dans l'Yonne et un appartement de 55 m² dans les Hauts-de-Seine. Deux logements qui, s'il vendait aujourd'hui ses quotes-parts, lui rapporteraient près de 130.000 euros.

Nadia Hai a hérité de son seul bien...

Comme son collègue de l'Éducation nationale, cette ancienne cadre de banque (HSBC, Barclays) a également hérité. Mais contrairement à Jean-Michel Blanquer, elle ne possède qu'un seul bien immobilier. Il s'agit d'une maison de 462 m² dans le Puy-de-Dôme dont Nadia Hai a hérité et qu'elle détient à seulement 14%.

...et Jean-Michel Blanquer de plusieurs

Si le ministre de l'Education nationale dispose d'un joli patrimoine immobilier évalué à près d'un million d'euros, ce n'est pas grâce à des acquisitions, contrairement à son camarade de gouvernement Erice Dupond-Moretti. Jean-Michel Blanquer détient en effet le quart d'un appartement parisien de 240 m² évalué à 1,98 million d'euros et 37,5% d'une maison de 190 m² dans les Côtes d'Armor, reçue en donation en 2007.

Sophie Cluzel, courtisée par les promoteurs

La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées déclare un patrimoine immobilier assez diversifié (1 appartement en Haute-Savoie, 2 studios dans les Hauts de Seine, un appartement de 31 m² à Paris et une maison à Clamart), estimé à près de 1,3 million d'euros.

Pour la maison de Clamart, elle indique d'ailleurs avoir fortement révisé l'estimation de ce bien dont elle possède 68%. La valorisation a ainsi bondi de 850.000 euros à 1,45 million, «suite à 2 offres reçues de promoteur ces derniers mois, la gare de Clamart fait l'objet de nombreuses constructions».

Laurent Pietraszewski, propriétaire d'une chambre en EHPAD

Lorsqu'on épluche la déclaration du «M. Retraites» du gouvernement, un détail insolite nous saute aux yeux. Laurent Pietraszewski est propriétaire d'un «appartement» de...21 m² dans le Pas-de-Calais (62). Il s'agit en réalité d'une... chambre en EHPAD dont l'acquisition a fait l'objet d'un remboursement de TVA pour un peu plus de 24.000 euros par l'État...

Un seul logement pour la ministre du Logement...

Le patrimoine immobilier d'Emmanuelle Wargon se résume à une maison de 150 m² située dans le Val-de-Marne qu'elle a acquise en 2006 pour la somme de 1,3 million d'euros et pour laquelle elle a déboursé 30.000 euros. Cette propriété est estimée aujourd'hui à 1,5 million d'euros, soit une hausse de seulement 15% en 14 ans. L'essentiel de son patrimoine est plutôt mobilier avec notamment 2,6 millions d'euros d'assurance-vie luxembourgeoise.

Le Pinel d'Elisabeth Borne

À côté de son appartement parisien de 68 m² acheté en 2008, la ministre du Travail déclare avoir acquis en 2015 pour 410.000 euros un appartement de 43 m² dans les Hauts-de-Seine en bénéficiant du dispositif fiscal Pinel.