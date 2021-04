LEGO® enregistre des gains historiques

Les petites briques ne connaissent pas la crise. Le succès de LEGO® est même assez impressionnant comme en attestent ses résultats de l'année 2020.

Passer le temps pendant les confinements

Une gamme variée qui séduit

LEGO® va plus loin

Que faites-vous pour vous occuper lorsque vous êtes confinés ? Certains optent pour le bricolage, d'autres pour les puzzles, d'autres encore pour les loisirs créatifs et la lecture. Mais, visiblement, beaucoup se tournent aussi vers les jeux de construction et plus particulièrement ceux commercialisés par LEGO®. La marque danoise a ainsi connu un succès retentissant en 2020 et a dépassé le milliard d'euros de profits, un record ! Son chiffre d'affaires a lui aussi connu une jolie hausse : +13 %. Même la fermeture de certaines usines chinoises et mexicaines n'ont pas eu de conséquences négatives sur ses résultats. Ses ventes ont ainsi augmenté dans l'ensemble du monde grâce notamment au commerce en ligne. Mais si les ventes sur son site web ont connu une belle augmentation, cela n'empêche pas le groupe d'envisager l'ouverture de 120 nouveaux magasins dans le monde en 2021 dont 80 en Chine où il souhaite continuer à se développer.LEGO®, ce sont divers sets de construction et autres objets décoratifs. Un petit tour sur la boutique officielle du groupe permet d'avoir un aperçu de l'impressionnant catalogue de ce dernier. Vaisseaux Star Wars®, sets Super Mario®, constructions La Reine des Neiges®... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Car c'est aussi cela la force de LEGO®, le groupe parvient autant à séduire les jeunes enfants que les grands enfants. Combien d'adultes ont, chez eux, des cadres remplis de personnages LEGO® et autres constructions collector ? LEGO®, ce sont aussi des films et séries et divers produits dérivés (si vous avez de jeunes enfants, vous avez probablement entendu parler de Kaï ou encore de Jay, alias les Ninjago®). Et la marque s'associe avec d'autres grands groupes pour proposer toujours plus de nouveautés : Nintendo, Disney... La marque sait aussi mêler classiques et nouveautés connectées comme avec, entre autres, LEGO® VidiyoTM.LEGO® veut durer et être durable. La marque danoise vise donc l'utilisation de matériaux 100 % durables d'ici à 2030. De plus, elle veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2022. Les sachets en plastique sont ainsi peu à peu remplacés par du papier recyclable. Mais attention, derrière ces figurines sympathiques et ces actions pro-environnement se cache un groupe qui protège farouchement son succès. Le propriétaire d'un magasin de jouets de Paderborn (Allemagne) proposant divers jeux de construction dont certains commercialisés par des concurrents de LEGO® a appris qu'un conteneur lui étant destiné avait été bloqué suite à la demande d'un « requérant non spécifié » (un courrier de la douane lui a par la suite confirmé que LEGO® était à l'origine de cette demande). En parallèle, un Youtubeur a reçu une lettre stipulant que LEGO® souhaitait qu'il retire certaines de ses vidéos dans lesquelles il appelait « LEGO » des produits proposés par des concurrents du groupe danois...