Le très coûteux chantier du Parlement de Delhi crée des remous en Inde

Le projet de réaménagement, qui devrait être finalisé d'ici 2022, coûterait quelque 200 milliards de roupies, soit 2,2 milliards d'euros.

D'ici 2022, année du 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, un nouveau Parlement devrait voir le jour. Pièce maîtresse d'un réaménagement ambitieux, l'édifice situé au centre de Delhi, est censé représenter le cœur de la démocratie pour 1,3 milliard d'habitants de l'Inde. Narendra Modi, le premier ministre indien, s'est livré à des rituels hindous lors de la cérémonie inaugurale, officiellement laïque, du début du chantier.

Le nouvel édifice remplacera l'ancien bâtiment (voir ci-dessous) qui, selon Modi, «a besoin de répit». Une partie sera «rénovée» puis continuera d'être utilisée pour les affaires du gouvernement. Certains quartiers du bâtiment seront transformés en musées et d'autres démolis. «C'est une étape importante dans le cheminement démocratique de l'Inde, a déclaré Modi dans son discours inaugural. L'ancien bâtiment du Parlement témoigne du parcours de l'Inde, de l'époque coloniale à une nation indépendante», a-t-il ajouté. «Il est de notre responsabilité de donner à l'Inde du 21e siècle un nouveau bâtiment parlementaire».

Le vieux parlement bâti au début du 20e siècle par l'architecte britannique Edwin Lutyens composait la pièce maîtresse du Raj, l'Empire britannique en Inde, comprenant également le grand boulevard Rajpath, la résidence du président, les bureaux du gouvernement, le museum national et le monument aux morts de la Porte de l'Inde. Selon les critiques de ce vaste projet de réaménagement dont le coût total s'élèverait à 200 milliards de roupies (2,2 milliards d'euros) dont environ 107 millions de dollars pour le nouveau parlement, de telles dépenses trouveraient davantage d'utilité dans la lutte contre le Covid-19 et le soutien à l'économie durement heurtée par la pandémie.

Des recours ont été déposés à la Cour suprême contre le programme, et pourraient, si ce n'est le compromettre, du moins le retarder. De son côté, le bureau de Modi argue que ce réaménagement «correspondra aux aspirations d'une Inde nouvelle». Tikender Singh Panwar, un membre de l'opposition et expert en urbanisation, estime que ce réaménagement est un «grand scandale en devenir». «Étrangement, pour un projet de cette importance, de cette taille et de ce coût, les détails sont bien sommaires» a-t-il commenté, ajoutant que Modi lui faisait l'effet d'«un leader fasciste voulant laisser l'empreinte de sa gloire sur Delhi».

Selon le commentateur politique Arati Jerath, «cet argent aurait pu être bien dépensé pour soutenir et restaurer l'économie (et) créer des emplois, mais au lieu de cela, il est dépensé pour réaliser les rêves grandioses d'un homme et ce à quoi devrait ressembler une Inde nouvelle». L'inauguration se déroulait alors que des dizaines de milliers d'agriculteurs en colère contre les réformes agricoles bloquent les accès à la capitale pour la deuxième semaine d'affilée, constituant un défi majeur pour l'autorité de Modi et son programme de réforme.

De son côté, la Cour suprême a récemment exprimé son mécontentement devant l'empressement du gouvernement à inaugurer le projet avant d'avoir pu les examiner les recours. Elle a toutefois autorisé la poursuite des procédures administratives, y compris la cérémonie inaugurale mais aucune construction ne doit commencer d'ici sa décision.