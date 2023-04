Le système de retraite par répartition: principe et fonctionnement

Retraite par capitalisation ou par répartition? Les deux reposent sur des modèles différents. La France choisit la solidarité intergénérationnelle. ( crédit photo : GettyImages )

Le système de retraite français est basé sur la répartition. Par conséquent, les cotisations versées mensuellement par les actifs sont utilisées pour payer les pensions des retraités. L’équilibre financier de ce système repose sur le rapport entre le nombre de travailleurs et de retraités. L’évolution démographique met cependant à mal ce système, régulièrement soumis à des réformes.

Sommaire:

La retraite par répartition implique un lien direct entre actifs et retraités

Le système de retraite par répartition est menacé par l’évolution démographique

Qu’implique le projet de la réforme des retraites de 2023?

La retraite par répartition implique un lien direct entre actifs et retraités

Le modèle de retraite par répartition répond au principe de solidarité intergénérationnelle. Pour son bon fonctionnement, les actifs et leurs employeurs cotisent tous les mois au moyen d’un prélèvement effectué directement sur leurs salaires et versements. Ensuite, la part cotisée est versée aux caisses de retraite. Celles-ci distribuent les sommes cumulées aux retraités, en fonction du montant de leurs pensions. Ce modèle crée donc un lien invisible entre les travailleurs et les seniors.

Le système de retraite par répartition est menacé par l’évolution démographique

Le système de retraite par répartition a été défendu par les gouvernements successifs. Il est présenté comme l’un des socles du modèle social français, basé sur la solidarité. Toutefois, en raison de l’allongement de la durée de vie, il devient de plus en plus fragile. En effet, un déséquilibre se crée entre le nombre d’actifs et le nombre de retraités. Ces derniers sont de plus en plus nombreux. En parallèle, le nombre de naissances décroît. Bien qu’elle soit championne d‘Europe de la natalité, la France pourrait manquer d’actifs pour financer les retraites.

Il y avait 4 actifs pour financer 1 retraité en 1950. Aujourd’hui, la proportion est d’environ 1,8 actif pour le même nombre de retraités. Selon l’édition 2022 du rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites (COR), à partir des années 2070, l’équilibre pourrait être de 1,3 actif pour 1 retraité. Plusieurs réformes ont été mises en œuvre par les gouvernements successifs afin d’allonger le temps de travail, et donc la durée de cotisation des actifs. Les dernières grandes réformes de 2003, 2010 et 2014 ont repoussé l’âge légal de départ à la retraite, de 60 ans à 62 ans. Les durées de cotisations ont aussi connu des modifications et différents allongements au cours de ces réformes successives*.

* Source Insee , 2020.

Qu’implique le projet de la réforme des retraites de 2023?

En janvier 2023, le gouvernement d’Élisabeth Borne a présenté son projet pour l’avenir du système de retraite français. Quel impact peut-il avoir pour les travailleurs et les retraités? Il est question de:

repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans d’ici 2030,

porter la durée des cotisations à 43 ans dès 2027.

Cela signifie qu’à partir de 2027, il faudra avoir travaillé 43 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein. L’objectif de ce projet de réforme est d’équilibrer la balance entre les actifs et les futurs retraités. D’autres changements sont également envisagés:

la facilitation du recours à la retraite progressive,

le départ anticipé pour les carrières longues,

la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite…