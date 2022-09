Le roi Charles III sera-t-il toujours vent debout contre l’architecture moderne?

Avant d’être roi, le prince Charles a empêché la naissance de certaines constructions architecturales trop contemporaines à son goût.

Charles III est devenu roi du Royaume-Uni samedi 10 septembre. Sera-t-il un souverain moderne, tel qu’il nous est apparu lors de son arrivée à Buckingham, vendredi, lorqu’il est allé au-devant de la foule , rompant alors avec le protocole. Donnera-t-il plus volontiers son avis, contrairement à sa mère? Par le passé, lorsqu’il était encore prince de Galles, il a plutôt fait preuve de conservatisme, du moins sur un plan architectural et n’a jamais mâché ses mots au sujet de l’architecture contemporaine. On ne compte plus ses ingérences dans des constructions, trop modernes à ses yeux.

Le 30 mai 1984 par exemple, il glisse une réplique cinglante visant directement le projet d’extension moderne de la National Gallery de l’architecte Peter Ahrends, le qualifiant de « monstrueux furoncle sur le visage d’un ami élégant et bien aimé ». Le projet a été abandonné et n’a donc jamais vu le jour. Son intervention est toutefois parue trop intrusive aux yeux des modernistes qui le considéraient comme réactionnaire. Le Carbuncle («furoncle» en anglais a par la suite donné son nom à un prix d’architecture, la Carbuncle Cup décerné annuellement au bâtiment le plus laid du Royaume-Uni par le magazine Building Design jusqu’en 2018).

Opposé au béton, verre et acier

Il a également empêché un projet immobilier en verre et en acier dans un quartier huppé de Chelsea à Londres. Il aurait écrit une lettre au premier ministre qatari, le projet étant financé par la famille royale du Qatar, afin de lui demander expressément de renoncer à cette construction dessinée par l’architecte britannique Richard Rogers. Il a même proposé une alternative en lieu et place des tours de verre et d’acier: des immeubles en briques et en pierres qui seraient en parfaite harmonie avec les bâtiments classés de l‘autre côté de la rue. Richard Rogers a alors été limogé.

De même, rapporte The Guardian en 2009, l’ancien prince de Galles a fait pression pour que l’architecte renommé Jean Nouvel ne construise pas un bureau et un complexe commercial adjacent à la cathédrale Saint-Paul. Un dépassement de son rôle constitutionnel? Le prince Charles cité par le média britannique, aurait privilégié une conception qui « permette à Saint-Paul de briller de mille feux » au détriment du projet de l’archite français et aurait soumis le nom de ses propres conseillers en architectures, adeptes des formes plus traditionnelles. Il aurait alors écrit au directeur général de Land Securities, promoteur du projet One New Change, afin d’évincer Jean Nouvel. Sa tentative a toutefois échoué ici. Ironie du sort, sa mère, la défunte reine Elizabeth II avait décerné à Jean Nouvel la médaille d’or royale pour service rendu à l’architecture.

Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, il a même fondé une école d’architecture dans les années 1990 afin de transmettre sa passion pour le classicisme, l’Institut d’architecture. Il a également rédigé un livre pour exposer sa vision de l’architecture «A Vision of Britain: A Personal View of Architecture», paru en 1989. Il y énonce 10 grands principes pour renouer avec une architecture traditionnelle, sorte de 10 commandements de l’urbanisme.

Il est notamment stipulé que l’architecture est un langage dont il convient de respecter les règles grammaticales de base afin d’éviter une certaine dissonance et une confusion. Autre principe: l’échelle est la clé. Elle doit permettre d’adapter le bâtiment aux proportions humaines et correspondre à l’échelle des autres bâtiments. « Trop de nos villes ont été gâtées par des bâtiments surdimensionnés et placés avec désinvolture et peu distingués qui n’ont aucune signification civique », écrivait le prince, sans détour. Il soulignait aussi l’importance des matériaux, en déplorant une dépendance à des matériaux fades et standardisés comme le béton, le bardage en plastique, le verre ou l’acier. Il privilégie les matériaux locaux et les styles architecturaux traditionnels régionaux.

Un prince bâtisseur

Au-delà de dispenser ses conseils avec un franc-parler pas toujours apprécié, le prince de Galles est également un prince bâtisseur. Il a fait construire la ville idéale selon lui, un village appelé Poundbury sur ses terres du Dorset, dans le sud-ouest de l’Angleterre au début des années 1990. C’est lui qui a conçu les plans de ce village en pensant avant tout aux piétons et non aux voitures, l’ancien prince étant connu pour ses convictions écologiques. Évidemment, on ne retrouve pas de verre ni d’acier dans les habitations du village, Poundbury est fidèle à l’architecture traditionnelle et au style géorgien. Les immeubles sont récents mais ne portent pas la marque de la modernité, leur design semble dater du XIXe siècle. 3500 habitants vivent dans cette ville modèle.

Il a aussi redynamisé un quartier défavorisé dans la ville de Newquay, une région minière du duché de Cornouailles, Nansledan. Il comporte des maisons neuves d’un ou deux étages seulement avec des façades couleur pastel recouvertes de toits d’ardoise locales, des commerces et une école primaire. Dans un souci de respect de l’environnement, des arbres fruitiers ont été plantés ainsi que des plantations comestibles. Un village qui respecte les deux passions de l’ancien prince de Galles: l’architecture classique et l’écologie.