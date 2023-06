Le rachat de trimestres: comment ça marche?

Racheter jusqu’à 12 trimestres pour consolider ses droits à la retraite. ( crédit photo : GettyImages )

Pour prendre votre retraite à taux plein, vous devez avoir cumulé un certain nombre de trimestres. Il peut vous en manquer. Toutefois, vous avez la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres. Ainsi, vous consolidez vos droits à la retraite et évitez de subir une décote de votre pension. Le mécanisme est intéressant également du point de vue fiscal, à condition de bien faire vos comptes.

Sommaire:

Qu’est-ce que le rachat de trimestres pour la retraite?

Retraite: combien coûte un rachat de trimestres?

Le rachat de trimestres est une opération fiscalement intéressante

Qu’est-ce que le rachat de trimestres pour la retraite?

Le système de rachat de trimestres a pour but de vous permettre de bénéficier d’une retraite à taux plein . Autrement dit, votre pension mensuelle atteint le maximum possible. Ce dispositif a été créé en 2003 via la réforme Fillon. Il offre la possibilité d’acquérir jusqu’à 12 trimestres, soit l’équivalent de 3 années. Ainsi, même avec une durée de cotisation effective insuffisante, vous pouvez bénéficier d’une retraite complète.

Les rachats peuvent concerner:

des années incomplètes d‘activité,

des jobs étudiants,

des emplois saisonniers,

des emplois à temps partiel,

des années d’études. Pour cela, vos études doivent avoir été validées par un diplôme, par une admission dans une grande école ou dans une classe préparatoire aux grandes écoles.

Le rachat de trimestres se fait à des conditions précises - Le rachat doit être effectué avant la liquidation de votre retraite. - Seuls les trimestres manquants depuis 1972 peuvent être rachetés. - Vous devez être âgé d’au moins 20 ans. Le rachat de trimestres est soumis à certaines conditions:

Retraite: combien coûte un rachat de trimestres?

Le prix d’un rachat de trimestres varie en fonction de plusieurs critères. Néanmoins, plus il est effectué tôt, plus il est intéressant. En effet, le montant du rachat est calculé en fonction:

de votre âge: plus vous êtes jeune, plus la décote est importante,

de votre revenu: la moyenne de vos trois dernières années de revenu est prise en compte pour déterminer le prix de rachat.

Il est donc plus avantageux de prendre cette décision le plus tôt possible.

Le prix d’un trimestre varie entre 1.055 euros et 6.684 euros. Pour connaître précisément le coût vous concernant, vous pouvez effectuer une simulation sur le site lassuranceretraite.fr . En outre, il est vivement recommandé d’effectuer ces calculs de simulation. Ils permettent d’évaluer l’impact financier et les avantages réels de cette opération. En faisant une simulation, vous pourrez prendre une décision éclairée. Pour que le rachat soit intéressant, son prix doit vous permettre un gain mensuel significatif. Votre dépense doit pouvoir être compensée au bout de quelques années seulement.

Le rachat de trimestres est une opération fiscalement intéressante

Un autre avantage du rachat de trimestres réside dans sa déductibilité fiscale. Votre montant déboursé peut être déclaré lors de votre déclaration d’impôt annuelle. En cas d’échelonnement des paiements sur plusieurs années, la déduction fiscale s’étale aussi dans le temps. Elle s’applique sur les salaires, les pensions de retraite ou les revenus professionnels. Quand vous ne percevez aucun revenu professionnel, elle est effective sur le revenu global.

Ainsi, il est nécessaire d’effectuer des calculs pour vérifier si l’opération de rachat de trimestres est rentable. En tenant compte de sa déductibilité fiscale et de votre situation financière, vous pouvez évaluer les avantages et les implications de cette décision sur votre future retraite.